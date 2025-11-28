Mitsubishi zeigt Zukunft – Grandis & Eclipse feiern Auftritt in Graz

Mitsubishi zeigt Zukunft – Grandis & Eclipse feiern Auftritt in Graz – Die Mitsubishi-Händlertagung in der Grazer Seifenfabrik stand ganz im Zeichen zweier Modellneuheiten. So gesehen Mitsubishi Grandis und Mitsubishi Eclipse Cross

In der atmosphärischen Industriekulisse präsentierte Mitsubishi einen eindrucksvollen Ausblick auf die kommende Modellgeneration. Der neue Grandis punktet mit variabler Raumgestaltung, gesteigerter Effizienz und einem klaren Fokus auf Familien und Vielreisende. Der dynamisch gezeichnete Eclipse setzt auf markantes Design, moderne Assistenzsysteme und überzeugende Alltagstauglichkeit.

Die Händler zeigten sich begeistert vom starken Markenauftritt, den praxisnahen Präsentationen und den klar erkennbaren Zukunftsperspektiven. Die Kombination aus inspirierender Location, detaillierten Technik-Insights und ersten Sitzproben sorgte für durchgehend positive Stimmung und bestätigte das wachsende Vertrauen in Mitsubishis Modelloffensive. Mehr dazu im TV Beitrag ………