MOBIDROME – Innovatives Gebrauchtwagen-Cockpit

Mobidrome startet ein innovatives Gebrauchtwagen-Cockpit für Händler. Warum hat ein bestimmtes Fahrzeug hohe Standtage? Wo liegen die Gründe für „Langsteher“? Welche und wie viele Fahrzeuge fließen nicht ab? Bei all diesen Händlerfragen hilft das neue Mobidrome Cockpit. Das innovative Cockpit ermöglicht dem Händler, seinen Fahrzeugbestand schnell und einfach zu analysieren.

Effizientes Händlertool

Patrick Schenner von Mobidrome: „Mit dem neuen Mobidrome Cockpit stellen wir eine Innovation vor, die unser ganzes Wissen über den Markt in einem Tool bündelt. Der Händler kann damit seine Fahrzeuge mit dem gesamten österreichischen Markt vergleichen – übersichtlich und in Echtzeit.“

Aktuell durchforsten viele Gebrauchtwagen-Verkäufer sämtliche großen online-Plattformen, um bestimmte „Problem-Fahrzeuge“ im Bestand zu vergleichen. Das ist meist die unscharfe Entscheidungsgrundlage für die Preisstrategie. „Genau hier setzen wir an: Was sind die Gründe für Langsteher? Ist es der Preis? Die Präsentation des Fahrzeugs? Oder das spezifische Marktumfeld? Die Antworten werden mit der Marktanalyse-Funktion schnell und übersichtlich dargestellt“, so Schenner.

Über Mobidrome

Dem digitalen Marktplatz Mobidrome haben in Österreich bereits mehr als 1.000 Vertragshändler unterschiedlichster Automarken das Vertrauen geschenkt. Mit rund 60.000 Neu- und Gebrauchtwagen, einzigartigen Suchfunktionen und Autobewertungen geht Mobidrome neue Wege im Bereich Autoplattformen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp