Mobilität – Fortschritt oder Stagnation?

Wohin steuert eigentlich die Automobilbranche? Ist sie doch ein bedeutender Teil der österreichischen Volkswirtschaft. Autos und Motorräder haben einen wesentlichen Anteil am Straßenverkehr. Im durch Veränderungen geprägten 21. Jahrhundert ist allerdings ein Umdenken erforderlich, damit man wirtschaftlich am Ball bleibt.

Trends wie die fortschreitende Digitalisierung, Elektromobilität und autonomes Fahren beeinflussen die gesamte Automobilindustrie nicht nur in Österreich inklusive der Zulieferbranchen und der Fahrzeugwerkstätten. Für viele Betriebe werden das steigende Umwelt- und Klimaschutzbewusstsein und die damit verbundenen Maßnahmen zur Herausforderung.

Sich neu auf den Märkten zu positionieren ist notwendig, aber ist das auch ohne weiteres möglich? Oft fehlt es an kreativen Ideen oder einem schlüssigen Marketingkonzept. Über eine eigene Website als virtuelle Repräsentanz des Unternehmens verfügen viele kleine und mittelständische Betriebe nur recht und schlecht. Dabei ist das „Gesehenwerden“ die wichtigste Voraussetzung, um neue Kunden zu bekommen und die Reichweite zu vergrößern.

Im Zeitalter der digitalen Vernetzungen finden Marketingmaßnahmen nicht nur im sichtbaren Bereich, sondern auch außerhalb der eigenen Website statt. Diese spezifischen Aktivitäten der Suchmaschinenoptimierung mit dem Ziel, die Sichtbarkeit in den Google-Suchergebnissen zu verbessern, werden als OffPage SEO bezeichnet. Eine geeignete Marketingstrategie orientiert sich an den Unternehmenszielen, während gleichzeitig der Bedarf und die Interessen der Zielgruppen im Vordergrund stehen.

Mehr Aufmerksamkeit für eigene Projekte bekommen

Die Auffindbarkeit einer Website in den Suchergebnissen bei Google und anderen Suchmaschinen ist von größter Bedeutung. Das Internet hat sich mittlerweile zur wichtigsten Quelle bei der Suche nach Informationen und Inhalten entwickelt. Wer sich über die Autoindustrie informieren will oder nach einer Werkstatt sucht, tut das in der Regel online. Firmen, die mit ihrem Webauftritt in der Suchergebnisliste nicht zu finden sind, werden nicht wahrgenommen. Über die Reihenfolge in den Suchergebnislisten entscheidet ein von den Suchmaschinen eingesetzter Algorithmus. Bei Google werden rund 200 Faktoren geprüft, bevor über die Rankingplatzvergabe entschieden wird. Die meisten dieser Kriterien sind der Öffentlichkeit nicht bekannt. Es gilt jedoch als gesichert, dass relevante Inhalte, aktuelle, gut recherchierte Beiträge sowie schnelle Ladezeiten im Zusammenhang mit der Rankingposition eine Rolle spielen.

Veränderungen als wichtige Meilensteine

Soziale Medien und soziale Netzwerke haben die zwischenmenschliche Kommunikation verändert. Die meisten Unternehmen nutzen diese moderne Kommunikationsform, um die Kundenbeziehungen zu fördern. Online-Plattformen wie Facebook, Instagram und andere sind die schnellste Verbindung mit der ganzen Welt.

Viele Autohersteller sind in sozialen Netzwerken aktiv, um Fahrzeugtypen wie den klassischen Offroader oder andere, neue Modelle der Öffentlichkeit vorzustellen. Über Social-Media-Kanäle wird ein großes Publikum erreicht. Zudem ist es üblich, interessante Dinge mit Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten online zu teilen. Dieser Effekt führt zu einer weiteren Verbreitung einer Nachricht und trägt dazu bei, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.

Bedingt durch die sich verändernden Ansprüche der Verbraucher und die neue E-Mobilität nehmen die Herausforderungen für die Automobilbranche zu. Damit die Marktposition langfristig gesichert ist, ist es notwendig, mehr in Forschung und Innovation zu investieren. Die Integration neuer Technologien ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem nachhaltigen Straßenverkehr. Mit der Gestaltung neuer, attraktiver Geschäftsmodelle sichert sich die Automobilindustrie einen Platz in der Mobilität des 21. Jahrhunderts und fördert gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit.

