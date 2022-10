Mobilize Fast Charge – Ultraschnelles Ladenetz

Die Renault Mobilitätsmarke Mobilize und die Renault Händler führen mit Mobilize Fast Charge ein ultraschnelles Ladenetz ein. Entlang von Autobahnen und Schnellstraßen. Denn die meisten Stationen entstehen bei Renault Partnern, die weniger als fünf Minuten von einer Autobahn- oder Schnellstraßenausfahrt entfernt liegen. Bis Mitte 2024 soll das Netz europaweit 200 Stationen umfassen.

Mobilize Fast Charge – ein ultraschnelles Ladennetz ist dann 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche geöffnet. Jede Station wird sechs ultraschnelle Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 400 kW umfassen. Somit zählt das Netz zu den leistungsstärksten in Europa. Nach abgeschlossenem Ausbau ermöglicht es das Mobilize Fast Charge Netz, entspannt mit dem Elektrofahrzeug etwa von Hamburg nach Sevilla zu fahren. Allein in Frankreich will Mobilize 90 Stationen installieren. Das entspricht einer ultraschnellen Station alle 150 Kilometer an den Fernstraßen des Landes.

Clotilde Delbos, CEO von Mobilize: „Eines unserer Ziele ist es, Mobilität sauberer und zugänglicher zu machen. Mobilize Fast Charge trägt dazu bei, indem es unabhängig von der Fahrzeugmarke Zugang zu ultraschnellen Ladepunkten verschafft. Dabei nutzt Mobilize zwei Stärken der Group Renault. Das engmaschige Vertriebsnetz und das Know-how von Mobilize Power Solutions.“

Weitere Vorteile von Mobilize Fast Charge

Während das Fahrzeug Strom „tankt“, besteht die Möglichkeit, einen komfortablen und ruhigen Rastbereich zu nutzen, dort einen Kaffee oder einen Snack zu genießen. Oder die Wi-Fi-Verbindung zu nutzen und das Telefon oder den Laptop aufzuladen. Wer eine Mobilize Ladekarte besitzt, kommt außerdem in den Genuss von Vorzugspreisen im gesamten Mobilize Fast Charge Netz.

Intelligentes Energiemanagement

Um das Stromnetz nicht zu überlasten, nutzen die Stationen ein intelligentes Energiemanagementsystem. Und stationäre Speicherkapazitäten, die auf ausgedienten Batterien von Elektrofahrzeugen basieren. Ergänzend kommt an manchen Stationen Solarstrom aus Photovoltaikanlagen zum Einsatz. Das Speichersystem ist in der Lage, 600 kW Momentanleistung zu liefern, selbst wenn mehrere Fahrzeuge gleichzeitig laden. Zuständig für die Durchführung des Projekts ist Mobilize Power Solutions, der Spezialist für maßgeschneiderte Ladelösungen für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge.

