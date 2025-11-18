Modellautoträume aus der Kindheit

Modellautoträume aus der Kindheit – Sammler Jörg Trüdinger widmet den Fahrzeugträumen aus den Kinderzimmern der 70er- und 80er-Jahre noch einen weiteren Band. Dieses Mal geht es um die Modellbausätze, die seinerzeit ihre große Blütezeit hatten.

Namen wie Revell, Heller, Monogram, Italeri und Tamiya dürften auch Autofans ein Begriff sein, die sich nicht dem Zusammenbau von Plastikmodellen widmen. Jörg Trüdinger kennt noch eine Reihe weiterer Firmen und befasst sich in „Jungs, Eure Kinderträume: Die Auto-Modellbausätze der 70er und 80er“ mit insgesamt 14 Anbietern von Jo-Han bis Gunze Sangyo. Die Auto-Modellbausätze der 70er und 80er“ ist im Motorbuch-Verlag Stuttgart erschienen. Das Buch hat 96 Seiten mit 130 Abbildungen und kostet 16,95 Euro