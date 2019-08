Monterey – Aventador S – Street Art

Bei der Car Week in Monterey präsentiert Automobili Lamborghini einen Aventador S, Street Art interpretiert von Skyler Grey. Einem jungen US-amerikanischen Künstler und Rising Star der Street-Art-Szene.

Das Einzelstück des Aventador S von Skyler Grey symbolisiert die Verschmelzung zweier Kunstkonzepte. Der Kunst von Lamborghini im Supersportwagen-Bau einerseits und der Kunst von Skyler Grey. Der 19-jährige, zum „Fresh Prince of Street Art“ gekürt, gestaltete den Aventador S. Der dreiwöchige Kreativprozess erfolgte in Zusammenarbeit mit einem Team von Technikern, Lackierern sowie Logistik-, Montage- und Qualitätsspezialisten. Sie begleiteten das Projekt von der Machbarkeitsphase bis zum Produktionsprozess. So schuf der Künstler mit Unterstützung des Teams das erste Lamborghini Kunstwerk auf vier Rädern.

Street Art Techniken & Design

Skyler Grey nutzte die wichtigsten Techniken der Street Art. Darunter Air-Brush, Spritzpistolen, Rollen und Schablonen. Die Grundfarbe Arancio Atlas diente als Leinwand. Die gesamten Außenflächen wurden mit kraftvollen und unregelmäßigen Pinselstrichen in Gelb, Dunkelorange und Weiß belebt. Unterbrochen von Farbspritzern und Lackschlieren in Drip-Painting-Technik. Die Karosserie ist mit stilisierten Bildern von Stieren entlang der Seitenteile animiert. Die vorbeilaufen und aus Lufteinlässen und – in Anspielung an Warhols Werk „32 Campbell’s Soup Cans“ – aus der kultigen Campbell-Suppendose herausspringen.

Innen

Das Interieur aus Leder in der Farbe Nero Ade mit orangefarbenen Kontrastnähten erhält seine individuelle Note durch eine Stickerei auf der Rückwand. Sie zeigt einen angriffsbereiten Stier als Comiczeichnung zwischen Farbklecksen. Die Stickerei des vom Künstler entworfenen Stiers hat man den Sattlereispezialisten von Lamborghini anvertraut.

Der von einem Kunstsammler erworbene Aventador S von Skyler Grey ist der erste Lamborghini, der mittels der innovativen Blockchain-Technologie zertifiziert ist. Auch die Produkte der wichtigsten Partner von Lamborghini sind vertreten, darunter die Uhrenmarke Roger Dubuis, Body Friend mit seinen vom Lamborghini Fahrzeugdesign inspirierten Massagesesseln, Alcantara und die in Zusammenarbeit mit Riva 1920 umgesetzte Möbelkollektion.

