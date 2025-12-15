MOODI – BYD – Markteintritt zieht Jahresbilanz

MOODI – BYD – Markteintritt zieht Jahresbilanz -Das Pongauer Traditionsunternehmen Pirnbacher eröffnete in diesem Jahr als erstes Autohaus in Salzburg einen Standort für den Elektrofahrzeughersteller BYD. Zuständig für den Vertrieb ist mit MOODI ein eigens gegründetes Tochterunternehmen. Mit Markteintritt im Frühjahr 2025 konnten bereits knapp 100 Elektrofahrzeuge der BYD-Palette an zufriedene Kundinnen und Kunden übergeben werden.

BYD-Showrooms im Frühjahr

Ein wichtiger Schritt ist die Fertigstellung der Adaptierungen des großen und exklusiven Standorts für die gesamte BYD-Fahrzeugpalette am ehemaligen Pirnbacher-Firmensitz in St. Johann – Bundesstraße 10. Im Frühjahr 2026 wird der neue Showroom feierlich mit einem großen Event eröffnet. Zudem wurde in Kooperation mit dem in Europa tätigen Ladestationenanbieter Electra ein Ladepark mit vier Hyperchargern à 400 kW Leistung und acht Ladepunkten umgesetzt. Kundinnen und Kunden können die Ladezeit optimal nutzen, den BYD-Showroom besuchen und sich über die aktuelle Fahrzeugflotte sowie Neuigkeiten informieren.

Aktuell läuft auch noch ein Spezialangebot: Bei Kauf eines lagernden BYD im Dezember erhält man kostenlos noch einen Thermomix für den Haushalt on Top gratis dazu.