MOON – Komplettanbieter für Ladelösungen

Ein neuer Komplettanbieter rund um Ladelösungen belebt die E-Mobilität: MOON. Man bietet Privat- und Firmenkunden individuelle Lösungen für den Einstieg in die neue Ära. Von der Wallbox inklusive Heimspeicher und Photovoltaikanlage bis hin zur Schnellladestation – wahlweise mit oder ohne integriertem Speichersystem – deckt MOON als Systemanbieter das gesamte Spektrum rund um die Elektromobilität ab.

Wilfried Weitgasser, GF von Porsche Austria und Allmobil GmbH: „Unser Ziel ist die Demokratisierung der E-Mobilität. Und: ein nachhaltiges System der E-Infrastruktur anzulegen. Es ist unsere Vision, dass Mitarbeiter und Kunden völlig energieneutral, mit nachhaltig erzeugter Energie in E-Fahrzeugen unterwegs sind. Hier wollen wir Vorarbeit leisten.“

E-Mobilität macht nur mit sauberem Strom Sinn. Das Zusammenspiel zwischen Photovoltaik und Ladestation ermöglicht das Laden von Elektrofahrzeugen mit günstigem, CO2-freiem Strom. Das sorgt für nachhaltige Mobilität und für eine energetische Optimierung der entsprechenden Liegenschaft.

MOON ist erfolgreich gestartet und expandiert bereits mit einem umfassenden Portfolio an Produkten und Dienstleistungen. Seit September 2018 konnten über 300 Ladepunkte in Österreich installiert werden. Der nächste Schritt: ist die Ausrollung des Konzepts in Ungarn, Slowenien, Rumänien und Tschechien.

Über MOON und die Allmobil GmbH

MOON ist eine Marke der Allmobil GmbH mit Sitz in Salzburg, die markenübergreifend Zukunfts- und Innovationsthemen der Porsche Holding Salzburg entwickelt und in den Markt bringt.

