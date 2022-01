MOON Lounge – größte E-Ladegarage Vorarlbergs

Mit der MOON Lounge im Silvretta Park Montafon hat Vorarlbergs größte E-Ladegarage eröffnet. In der Garage mit 600 Stellplätzen gibt es 35 MOON POWER Ladestationen. Markus Tatzer, GF der MOON POWER GmbH: „Mit der Silvretta Montafon GmbH haben wir einen Kooperationspartner gefunden, der das Thema Nachhaltigkeit ebenso wie wir in den Mittelpunkt stellt.“

Die MOON POWER Mission

Elektromobilität Alltag werden zu lassen. Mit der größten E-Ladegarage Vorarlbergs MOON Lounge konnte man dieses Credo nun unter Beweis stellen. Die Tiefgarage im Silvretta Park Montafon bietet eine exklusive MOON Lounge mit 35 Ladestationen sowie 15 weitere öffentlich zugängliche Ladestationen. Zum Einsatz kommen Wallboxen mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW. Das Parkticket kann man online buchen, es kostet inklusive Ladestrom nur 20 Euro pro Tag. Zwei MOON POWER Hypercharger mit einer Leistung von bis zu 150 kW runden das Ladeangebot im Skigebiet vorerst ab.

Das Thema E-Mobilität spielt in Skigebieten eine wesentliche Rolle. Denn die An- und Abreise bleibt die größte Position in der CO 2 -Bilanz eines Skiurlaubes. Informative Hinweise zum Thema E-Mobilität finden sich daher auch in den Gondeln der Valisera Bahn. Weitere Nachhaltigkeitsmaßnahmen wie etwa Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung sind seitens der Silvretta Montafon GmbH in Kooperation mit MOON POWER bereits in Planung.

Die MOON POWER GmbH (www.moon-power.com) ist eine Marke der Porsche Holding Salzburg, die markenübergreifend Lösungen für Ladeinfrastruktur und Energiemanagement in den Markt bringt. Sie ist aktuell in zwei Ländern mit Gesellschaften sowie in 18 Ländern geschäftlich aktiv.

Mehr Infos unter: www.moon-power.com

