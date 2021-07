MOONCITY – demnächst in der Kärntnerstraße

Der E-Mobility Pop-up-Store MOONCITY hält demnächst in der Wiener Kärntnerstraße Einzug. Er folgt damit auf den Standort in der Mariahilferstraße. Dort haben sich seit der Eröffnung im vergangenen September über 50.000 BesucherInnen über zahlreiche Österreichpremieren wie den VW ID.3 und

ID.4, den Audi e-tron GT, Audi Q4 e-tron, Škoda Enyaq iV, Cupra Born oder Porsche Taycan und Turbo S informiert. Und natürlich auch über Thema E-Mobilität. Ein großer Freizeit- und Lifestyle Bereich inklusive Kinderecke im 1. Stock ergänzte das Angebot um ausgewählte Accessoires aus dem VW Konzern.

Neuer Standort – Kärntnerstraße 26

Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer von Porsche Austria und Allmobil GmbH: „Das Interesse an E-Mobilität ist weiterhin ungebrochen. Das belegen nicht zuletzt die stark steigenden Zulassungszahlen von vollelektrischen Fahrzeugen. Mit dem neuen MOONCITY Standort in der Kärntnerstraße gehen wir demnächst einen weiteren Schritt mit unserem Erfolgskonzept. Wir präsentieren ab Herbst unsere E-Modelle im 1. Bezirk.“ Dort finden BesucherInnen ab Herbst 2021 weiterhin alles rund ums Thema E-Mobilität. Unter www.mooncity-vienna.at sind alle Informationen zum Pop-up-Store verfügbar. Die MOONCITY in Salzburg ist unter www.mooncity-salzburg.at erreichbar.

