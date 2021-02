MOONCITY VIENNA – E-Mobilität spektakulär erleben

Das Motto „E-Mobilität spektakulär erleben“ konnte man unlängst in der MOONCITY VIENNA live verfolgen. Denn ins E-Mobility Pop-up-Store in der Wiener Mariahilferstraße 53 waren neue Autos einzubringen. In den ersten Stock!

Die spektakuläre Aktion sorgte für zahlreiche erstaunte Blicke der Passanten. Durch die Präzisionsarbeit aller Beteiligten gelang es, fünf neue Fahrzeuge über ein Fenster einzubringen. Dafür hat man die Firma Felbermayr mit dem nötigen Spezial-Equipment beauftragt. Aktion perfekt erledigt – nun kann man die E-Mobilität auch in der MOONCITY VIENNA spektakulär erleben.

Der E-Mobility Pop-up-Store hat sich seit seiner Eröffnung im September 2020 zu einem zentralen Dreh- und Angelpunkt zum Thema E-Mobilität entwickelt. Und zu einem regelrechten Publikumsmagnet. Das Erlebniszentrum im Herzen Wiens informiert umfassend zum Thema E-Mobilität und Ladeinfrastruktur. Hier finden BesucherInnen auf rund 1.500 m2 Fläche alles rund um die E-Mobilität. Mit einem einzigartiger Überblick der aktuellsten elektrifizierten Modelle der Volkswagen Konzernmarken.

Bis dato konnte man rund 35.000 BesucherInnen begrüßen. Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer von Porsche Austria und der Allmobil GmbH: „Die E-Mobilität nimmt kräftig Fahrt auf. Das zeigt sich am regen Publikumsinteresse. Mit einem stetig wachsenden Spektrum an neuen E-Modellen der Volkswagen Konzernmarken können wir vielfältige Kundenwünsche erfüllen.“

Die MOONCITY VIENNA ist noch bis 30. Juni 2021 in der Mariahilfer Straße 53 geöffnet.

