Mooncity Wien startet mit neuem Konzept

In der neuen Mooncity Wien dreht sich demnächst alles rund um das Thema E-Mobilität. Nach dem Pop-up-Store in der Mariahilfer Straße ein logischer Schritt: Mit über 50.000 BesucherInnen und zahlreichen Österreichpremieren wie dem VW ID.3 und VW ID.4, dem Audi e-tron GT, Audi Q4 e-tron, Škoda Eniaq iV, Cupra Born oder Porsche Taycan Turbo S hat man sich zu einem zentralen Dreh- und Angelpunkt zum Thema E-Mobilität entwickelt.

Flexibel nutzbar

Mit diesen Erfahrungen wurde das neue Konzept nun konsequent für den neuen Standort in der Kärntner Straße 26 weiterentwickelt. Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer von Porsche Austria: „Mit dem neuen Standort in der Kärntner Straße gehen wir den nächsten Schritt. Um die vielfältige Welt der E-Mobilität abwechslungsreich darzustellen, werden künftig Marken- und Themenschwerpunkte umgesetzt. Den Anfang macht ab November die Marke Audi, die in ein spannendes ‚House of Progress‘ verwandelt wird.“

Meeting Point E-Mobility

Sie ist auch weiterhin ein Ort des Dialogs, wo man sich umfassend zum Thema E-Mobilität und Ladeinfrastruktur informieren und die aktuellsten E-Modelle begutachten und testen kann. Das erste Obergeschoss bietet Raum für kleinere Events oder Diskussionsrunden. Hinzu kommt die Möglichkeit für Probefahrten, die in der nahegelegenen Opern Tiefgarage ab November angeboten werden. Eine Flotte von bis zu sechs Elektromodellen der Volkswagen Konzernmarken wird permanent zur Verfügung stehen.

