Morgan 3-Wheeler mit drei Zylindern

Der Morgan 3-Wheeler rollt mit drei Zylindern in die Zukunft. Das legendäre Gefährt – es gibt ihn seit 113 Jahren – kommt im Juni als Morgan Super 3 mit einem Dreizylinder von Ford auf den Markt. Der 3,85 Meter lange Zweisitzer verfügt über eine Aluminium-Plattform und Monocoquebauweise.

Die Leistung des 1,5-Liter-Motors von Ford leistet 83 kW/118 PS bei 6.500 Umdrehungen in der Minute. Das maximale Drehmoment von 150 Newtonmetern liegt bei 4.500 U/min an. Dank eines Leergewichts von 635 Kilogramm beschleunigt der Morgan Super 3 in sieben Sekunden von 0 auf 100 km/h. Er erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 209 km/h.

Die Fünfgang-Schaltung aus dem Mazda MX-5 besorgt die Gangwechsel. Lenkrad und Pedalerie sind zwecks optimaler Sitzposition verstellbar. Die Instrumentenanzeigen arbeiten jetzt digital. Sie sind staubdicht und spritzwassergeschützt. Ein USB-Anschluss ist auch an Bord. Gepäck kann man außer auf dem Heckträger auch in entsprechenden netzartigen Vorrichtungen seitlich an der Karosserie mitnehmen.

Aufgrund des Motorenwechsels trägt der Super 3 sein Antriebsaggregat (bisher V2) nicht mehr offen vor sich her. Auch der bis dato außen entlang geführte Auspuff verschwindet unter der Karosserie. Er schaut nur noch am Ende neben dem Fahrzeug heraus. Trotz des nun weitestgehend integrierten Motors ist es den Designern gelungen, das typische Erscheinungsbild des Dreirads in die Moderne zu überführen. So bleibt die Motorfront offen.

Kosten soll der Morgan Super 3 umgerechnet knapp 42.000 Euro plus Steuern. Damit bewegt sich das neue Modell preislich in etwa auf dem Niveau der ab 2011 gebauten Vorgängerversion. Den Kunden stehen außerdem 200 Zubehöroptionen und Accessoires zur Auswahl.

