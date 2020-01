Morgan – Aluminium-Chassis CX

Die Morgan Motor Company verabschiedet sich vom Leiterrahmenchassis und setzt künftig auf das deutlich leichtere Aluminium-Chassis CX.

Nach 84 Jahren geht die Produktion des beliebten und für den Erfolg der Morgan Motor Company so wichtigen Leiterrahmenchassis aus Stahlrohrprofilen zu Ende. Laut Jörg Kessler, Inhaber Morgan Austria, betrifft das die Modelle Plus 4 und Roadster, welche bereits aus den Orderlisten genommen sind. Im Jahr 2020 produziert man davon nur noch eine limitierte Auslaufserie in sehr kleiner Stückzahl.

Die neuen Modelle entstehen ausschließlich auf Basis des deutlich leichteren Aluminium-Chassis CX. Vorreiter ist der Morgan PlusSix. Dieser wurde am Genfer Autosalon 2019 erfolgreich präsentiert. Der PlusSix ist ab Ende Februar bei Morgan Austria in Trumau zum Testfahren bereit und ab sofort auch zu bestellen.

Mit den neuen Modellen erweitert man ebenfalls das Motorenangebot um Aggregate mit weniger Hubraum und weniger Zylindern. So soll der steigenden Nachfrage nach kleineren Motoren nachgekommen werden. Für Jörg Koessler ist diese Entscheidung zukunftsweisend: „Die Morgan Motor Company setzt damit auf nachhaltige, umweltfreundliche Technologien, die den exklusiven und innovativen Charakter der Marke Morgan unterstreichen.“

Weiterhin gibt es ein klares Bekenntnis zur klassisch-eleganten Karosserieform.

