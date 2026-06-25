Morgan macht sich als Coupé noch rarer

Morgan macht sich als Coupé noch rarer – Nach der auf 50 Stück limitierten offenen Version setzt Morgan die Midsummer-Baureihe in Kooperation mit Pininfarina fort. Heute wurde der Prototyp eines Coupés vorgestellt. Es verfügt über ein großflächiges, durch eine Längsstrebe unterteiltes, helles Panoramadach, das nach einer Querstrebe als halbrunde Heckscheibe kurz vor der Kofferraumklappe ausläuft. Die Dachkonstruktion des Morgan Midsummer Coupé sorgt gegenüber dem Supersport für lediglich zweieinhalb Prozent mehr Gewicht.

Um das Dach zu verwirklichen, musste die Fahrzeugarchitektur gegenüber dem Midsummer Roadster noch einmal verändert werden. So sind beispielsweise die A-Säulen aus Aluminium, in die die Windschutzscheibe direkt integriert ist. Das weiße Interieur mit Teakholzeinlagen gibt sich maritim. Die Seitenfenster sind im Stil italienischer Sportwagen der 60er-Jahre gestaltet und werden zum Öffnen hochgeklappt.

Die Basis für die Midsummer-Reihe bildet der Supersport 400, von dem auch der 408 PS (300 kW) starke 3,0-Liter-BMW-Sechszylinder samt AScht-Gang-Automatik übernommen wird. Das Coupé wird nochmals exklusiver als der Roadster sein. Geplant sind lediglich neun Fahrzeuge, die in Absprache mit den Käufern individuell gefertigt werden.