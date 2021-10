Morgan – Neuer Importeur Österreich & Zentraleuropa

Die Car Collection GmbH in Schwertberg (OÖ) ist neuer Importeur für Morgan in Österreich und Zentraleuropa. Sie übernimmt den Neuwagenvertrieb und den Kundendienst für die Morgan Motor Company. Der bisherige langjährige österreichische Importeur Kössler-Hammerschmid bleibt in Kooperation mit Morgan Austria (Car Collection GmbH) weiterhin offizieller Morgan Servicepartner.

Morgan präsentierte sich bei der Classic Expo

Morgan Austria stellte sich als neuer Morgan Importeur für Österreich und Zentraleuropa bei der Classic Expo in Salzburg vor. Mit der Präsentation der neuen Modellgeneration sowie weiteren Morgan Raritäten.

Nach Übernahme des ehemaligen „Hödlmayr Classic Car Centers“ und jetzigen „Car Collection Centers“ stellt das den nächsten Schritt im Ausbau der Marktaktivitäten der Car Collection GmbH dar. Als Generalist im Bereich zeitgenössischer, klassischer sowie historischer Sportwagen. Die nun in Schwertberg ansässige Markenvertretung von Morgan bildet im Gesamtkonzept eine wichtige Brücke zwischen dem historischen Automobil und der Moderne.

Die neue Morgan Roadster-Generation

Die qualitativ hochwertige neueste Morgan Roadster-Generation beruht auf hochmoderner Technik mit Monocoque Chassis. Eingekleidet in der für Morgan typischen, traditionellen und seit den 30er-Jahren nahezu unveränderten Roadster-Line. Enorme Fahrleistungen sind mit aktuellen Komfort- sowie Sicherheitselementen und unverwechselbarem Stil des seit 110 Jahren bestehenden Herstellers vereint. Die Produkte entstehen nach wie vor in Handfertigung.

Aktuell sind 2 Grundmodelle im Programm, die durch ein Highlight im Laufe des nächsten Jahres ergänzt werden. Der Morgan „Plus 4“ mit 190 kW/255 PS aus einem 2-Liter-Vierzylinder. Er ist mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder 8-Gang-Automatikgetriebe kombiniert. Im „Plus 6“ mit 250 kW/340 PS arbeitet ein 3-Liter-Sechszylinder, der an eine 8-Gang-Automatikgetriebe gekoppelt ist.

Mit der Wiederauflage des legendären, vollständig neu entwickelten „3 Wheelers“ mit 88 kW/120 PS ist für 2022 zu rechnen.

Derzeit sind in Österreich ca. 500 Morgan aller Generationen zugelassen. Für die ist Morgan Austria ein kompetenter Ansprechpartner.

