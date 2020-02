moto-austria – Gelungene Premiere in Wels

Gelungene Premiere der ersten moto-austria in Wels. Die Messe wurde bereits am Eröffnungstag regelrecht von Motorrad Enthusiasten aus ganz Österreich gestürmt. Damit wurden die Erwartungen der Veranstalter bei weitem übertroffen. Passend zur Premiere fand am Freitagabend die „Lange Nacht der Motoren“ statt, auf welcher im stilvollen Rahmen das Motorrad des Jahres 2020 enthüllt wurde.

Vielfalt bei den Ausstellern

Auf mehr als 27.000 m2 Ausstellungsfläche wurde alles geboten, was das Bikerherz begehrt und somit perfekt auf die bevorstehende Zweiradsaison eingestimmt. „Die moto-austria hat gezeigt, dass es mit viel Leidenschaft und Engagement schon beim ersten Mal möglich ist, eine erfolgreiche Messe auf die Beine zu stellen und so alle Besucher zu begeistern. Für uns ist das der klare Auftrag, in zwei Jahren wieder Vollgas zu geben“, äußert sich Karin Munk, Generalsekretärin Arge 2Rad, äußerst zufrieden. 140 Aussteller aller bekannten Motorrad- und Rollermarken ließen sich die Premiere nicht entgehen und legten so einen grandiosen Saisonstart hin. Ob Tourer, Supermoto, Chopper oder Roller, bei den mehr als 640 ausgestellten Motorrädern und Rollern aller Marken und Kategorien fand sicherlich jeder Messebesucher sein Traumbike. 87 % der Messebesucher bewerteten das gebotene Ausstellungsangebot mit „sehr gut“ und „gut“