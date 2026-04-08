Moto-GP-Feeling mit der Aprilia RS 457

Moto-GP-Feeling mit der Aprilia RS 457 – Der Hersteller bringt die RS 457 als Sonderedition „GP Replica“ in den Farben und Grafiken der Moto-GP-Rennmaschinen. Sie verfügt außerdem serienmäßig über einen Quickshifter sowie Vorderradbremsbeläge mit höherem Reibungskoeffizienten.

Zur Sonderausstattung gehören auch eine Abdeckung für den Soziussitz sowie eine neue schwarze Lackierung für den Aluminiumrahmen, die Schwinge und die Gabelbrücke.

Die Leistung des 48 PS/35 kW starken Parallel-Twins bleibt unangetastet, so dass auch die GP Replica mit dem A2-Führerschein gefahren werden darf. Der Preis hierzulande ist 7990 Euro.