Moto GP Red Bull Ring 2019 – Besser geht’s nicht –

Knapp 200 000 Zuschauer und zwei entfesselte Piloten die die Spannung bis in die letzte Kurve getragen haben. Einmal mehr schlug der Italiener wenige Meter vor der Ziellinie zu und katapultierte Ducati zum vierten Mal in Folge in der Alpenrepublik an die Spitze. Rundenrekord inklusive: 1:23,827

Marc Márquez dominierte Training und Qualifying und war drauf und dran seinen ersten MotoGP-Sieg in Österreich zu feiern. In der kompletten zweiten Rennhälfte lieferte er sich, nach schlechtem Start, einen Zweikampf am Limit mit Andrea Dovizioso, der letztendlich mit einem kühnen Manöver zum Sieg preschte. Márquez’ Rechnung mit dem Red Bull Ring bleibt also weiter offen, was in Zukunft für eine Extraportion Zündstoff sorgen wird, aber dem Spanier bleiben noch sechs Jahre Zeit für seine Revanche. Der Spielberg entwickelt sich zum Grand Prix mit dem entscheidenden Manöver in der letzten Kurve.

Strategie & Fairness

„Geplant war dieser Move in der letzten Kurve nicht. In dem Moment habe ich mich so stark gefühlt, etwas Verrücktes gemacht und es ist aufgegangen. Ich war nicht schneller als Marc, aber ich hatte mehr Grip. Das ist es, was wir brauchen und es macht mich glücklich für Ducati. Wir brauchen diesen Sieg und vor allem auf diese Weise“, so Dovizioso.

Ähnlich das Statement von Marquez: „Es war ein großartiger Zweikampf. Wir respektieren uns sehr. In der letzten Kurve hat es eine leichte Berührung gegeben, aber das gehört zum Racing und ist genau das, was ich auch mag. Wir haben einen Fehler gemacht, die Bedingungen falsch eingeschätzt und nicht den richtigen Reifen gewählt. Nichts desto trotz ist Dovi ein super Rennen gefahren. In den letzten sechs, sieben Runden hat er mit mir gespielt. Er hatte bessern Grip am Kurvenausgang.

VIPs & Politsaurier

Wie immer gab es auch heuer wieder klingende Namen unter den Moto GP Fans. So gesehen zahlreiche Persönlichkeiten der internationalen Sportwelt wie Bernie Ecclestone, Andreas Herzog, Thomas Morgenstern, Franz Klammer, Matthias Walkner, Franky Zorn, Alisa Buchinger, Andreas Wellinger, Raimund Baumschlager, Hans Knauß, Julian Eberhard, Matthias Lanzinger, Nici Schmidhofer, Alexander Walke und Dr. Helmut Marko, der gemeinsam mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer die MotoGP-Sieger-Trophäen überreichte. Alle Ergebnisse dazu auf https://www.motogp.com/de/Results+Statistics

