Moto Guzzi – European Cup 2021

2019 ins Leben gerufen, geht im 100-jährigen Marken-Jubiläumsjahr der Moto Guzzi Fast Endurance European Cup 2021 in seine 3. Saison. Moto Guzzi eröffnet gerade die Einschreibungs-phase. Im Markenpokal fahren identische Moto V7 III-Modelle im GC Corse-Trimm. Die Vorfreude auf die Saison 2021 ist groß. Sechs spannende Rennen. Der Startschuss European Cup 2021 fällt am 22. Mai.

In den ersten beiden Jahren galten die Rennen noch als rein nationale italienische Meisterschaft. Heuer ist die Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2021 erstmals als „European Cup“ ausgeschrieben. Anerkannt von der FIM, Federazione Internazionale Motociclistica, dem Internationalen Motorradverband.

Le Mans Start

Der Modus des Moto Guzzi Fast Endurance Cups ist typisch „Endurance“. Jedes Teamtritt mit zwei Fahrern an. Gestartet wird im klassischen „Le Mans Stil“. Pilotinnen und Piloten befinden sich beim Start noch abseits ihrer Fahrzeuge. Sie müssen und zuerst zu ihren Rennmaschinen laufen. Nach je 15 Minuten ist ein Wechsel am Lenker angesagt. Am heurigen Programm stehen insgesamt vier Rennen á 60 Minuten und zwei Rennen á 90 sowie zwei Trainings mit Zeitnehmung pro Rennwochenende. Alle Infos unter www.federmoto.it

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp