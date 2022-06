Moto Guzzi feiert 100 Jahre

Jetzt aber wirklich – feiert Moto Guzzi seine 100 Jahre Geburtstag. Corona-bedingt musste die für September 2021 geplante Geburtstagsparty leider verschoben werden. Aber jetzt passen die Rahmenbedingungen und Moto Guzzi lädt alle Motorrad-Fans von 8. bis 11. September 2022 in die ehrwürdigen Hallen in Mandello del Lario am Comer See. Um das Versäumte würdig nachzuholen. Man erwartet Tausende Besucherinnen und Besucher aus aller Welt.

Guzzi World Days

Moto Guzzi hat nach der bedauerlichen Verschiebung der Feierlichkeiten beschlossen, nicht zu kleckern, sondern zu klotzen. So werden für das Geburtstagswochenende die GMG – Guzzi World Days nach elf Jahren Pause erstmals wieder veranstaltet. Darüber hinaus findet zeitgleich die Città Della Moto Guzzi International Motorcycle Rally statt.

Das Wochenende vom 8. bis 11. September 2022 „verwandelt Mandello del Lario in das weltweite Epizentrum der Motorradleidenschaft“, wie die Veranstalter prophezeien. Als Location soll nicht nur die historische Fabrik in der Via Parodi 57 dienen. Sondern ganz Mandello del Lario wird zur Bühne. Motorräder aus allen Epochen finden sich an ihrem Produktionsort ein.

Moto Guzzi Experience 2022

Moto Guzzi Experience Update

Außerdem verkündet Moto Guzzi eine Erweiterung des Reiseangebotes im Rahmen der „Moto Guzzi Experience 2022“. Das bestehende Motorrad-Tourenprogramm erweitert sich um die zusätzlichen Destinationen Südfrankreich (16. bis 23. Juli) und Andalusien (28. November bis 4. Dezember) erweitert. Die Touren sind ab sofort buchbar. Der vollständige Veranstaltungskalender der Moto Guzzi Experience 2022 und alle weiteren Informationen auf www.motoguzzi.com

