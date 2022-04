Moto Guzzi – Modelle 2022 & Sondermodell

Zum Saisonstart bringt Moto Guzzi seine Modelle 2022 und ein exklusives Sondermodell auf den Markt. Darunter sind wunderschöne, neue Lackierungen in stilsicheren Farben für die Modellreihen V7, V85 TT und V85 TT Travel. Und das exklusive Sondermodell V85 TT Guardia d’Onore. Das neue Moto Guzzi-Modell V100 folgt dann im Sommer.

Seit bereits 1946 stattet Moto Guzzi die italienischen Corazzieri, eine Spezialeinheit der Carabinieri, aus. Zu diesem Jubiläum bringt die Motorradschmiede aus Mandello del Lario die streng limitierte und bis 1.946 nummerierte Moto Guzzi V85 TT Guardia d’Onore auf die Straße. Und natürlich auch in die Motorradflotte der Corazzieri. Mit im Gepäck hat das Motorrad einzigartige Features. Und italienisches Design, den gewohnten Komfort sowie Stilsicherheit bis ins letzte Detail.

Limited Edition: V85 TT Guardia D‘Onore

Schon auf den ersten Blick punktet die Moto Guzzi V85 TT Guardia d’Onore mit ihrem eleganten Auftritt. Sie weist die typische schwarze Lackierung mit weißen Grafikelementen auf, die die Corazzieri auszeichnet. Die weißen Elemente laufen entlang des vorderen Kotflügels, setzen sich auf Tank und Seitendeckel fort und finden sich auch auf dem Touring-Windschild wieder.

Folgende Elemente zählen auch zur Serienausstattung: Motorschutzbügel, zusätzliche LED-Scheinwerfer sowie ein Hauptständer. Passende Seitenkoffer sind für dieses Modell zusätzlich erhältlich und bis Ende April als Frühlingspromotion gratis bei allen Moto Guzzi-Händlern dabei. Die Moto Guzzi V85 TT Guardia d’Onore ist in einer limitierten Auflage von nur 1.946 Exemplaren gebaut. Im Gründungsjahr der italienischen Republik 1946 begann die Ausstattung des Corazzieri-Regiment mit Moto Guzzi-Motorrädern. Als Hommage an diese seitdem bestehende Partnerschaft ist eine fortlaufende Nummer an allen Motorrädern von 1 bis 1.946 auf dem Lenkkopf eingraviert.

Teil der V 85 TT Guardia d’Onore ist auch eine wertvolle Sammelbox. Mit einer Broschüre, mit allen von den Corazzieri verwendeten Moto Guzzi-Modelle. Und mit einer philatelistischen Sammelmappe mit der Briefmarke, die anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von Moto Guzzi herausgegeben wurde.

Moto Guzzi V7: Neu in Gelb, Grau

2021, im hundertsten Jubiläumsjahr präsentierte Moto Guzzi die neueste Generation der Moto Guzzi V7 mit 850 cm³ Hubraum und 65 PS. Bei erhöhter Leistung, behält die V7 ihren authentischen Charakter und das unverwechselbare Design. Mit fast 2.500 zugelassenen Fahrzeugen landete die neue V7 auf Anhieb in den Top 10 der italienischen Zulassungsstatistik.

Auf Österreichs Straßen wurde die V7 im letzten Jahr rund 155 mal neu zugelassen und zählt seit Jahren zu den Top-Sellern der Marke. Für die Saison 2022 präsentiert sich die V7 Stone neben den bekannten Farben Ruvido-Schwarz und Rame-Orange in den neuen Farben Metallic-Gelb und Aluminium-Grau. Klassisch und zugleich elegant zeigt sich die V7 Special 2022 in den bekannten Farben Formale-Blau und Casual-Grau.

V9 Bobber: maximal stylisch in schwarz

Die Moto Guzzi V9 Bobber, die sich durch breitere Reifen und ihren minimalistischen Look auszeichnet, bietet auch heuer pures Fahrvergnügen und lässig coolen Bobber Style.

Die aktuelle Motorisierung der V9 garantiert eine dynamische Leistung. Unterstützt von einem Rahmen, den man weiterentwickelt und im Bereich des Lenkkopfes verstärkt hat, um Stabilität und Fahrpräzision zu erhöhen. Die gummigelagerten Fußrasten reduzieren Vibrationen, was dem Fahrkomfort zugutekommt. Optisch zeigt sich die V9 Bobber altbekannt in stylischem schwarz. Die neue V9 Bobber ist auch in einer leistungsreduzierten Version erhältlich. Die entspricht den A2-Führerscheinbeschränkungen und ist ideal für neu einsteigende Guzzisti.

V85 TT: neu in Grün und V85 TT Evocative Graphics

Technisch geht die Moto Guzzi V85 TT unverändert stark in die Saison 2022. Dezent einfarbig ergänzt die neue kultige Farbe Ataj-Grün das bekannte Etna-Schwarz der V85 TT. Auffällig zweifarbig und mit rotem Rahmen begeistert die V85 TT auch 2022 in sportivem Look mit „Evocative Graphics“. In den bekannten Farben Mojave-Gelb und Uluru-Rot.

V85 TT Travel: neu in Grau

Bestens ausgestattet geht auch die Moto Guzzi V85 TT Travel an den Start. Mit Tourenwindschild, Koffersystem, Griffheizung, Moto Guzzi Multimedia-Plattform und Reifendrucksensor. So ist die V85 TT Travel für kleine und große Touren gerüstet. Die Moto Guzzi V85 TT Travel 2022 ist ab sofort in der neuen Farbe Grigna-Grau erhältlich.

Moto Guzzi Österreich gewährt allen Modellen der Marke die gratis Garantieverlängerung. So wird die Werksgarantie von 2 auf 4 Jahre verlängert. Ohne Aufpreis, aber mit Sicherheit für genussvolle Touren. Weitere Informationen auf www.motoguzzi.at

Alle Fotos: www.motoguzzi.at/Faber GmbH

Preise und Verfügbarkeit in Österreich



Die Moto Guzzi V7 Stone ist ab 9.999 Euro zu haben, die V7 Special ab 10.699,-. Ab 9.999 Euro startet die Moto Guzzi V9 Bobber. Die Moto Guzzi V85 TT wechselt ab 13.799 Euro den Besitzer, die V85 TT Evocative Graphics ab 14.499 Euro. Und die V85 TT Travel ab 15.699 Euro. Das Sondermodell Moto Guzzi V85 TT Guardia D’Onore startet bei 15.699 Euro.

Moto Guzzi Händler in Österreich unter www.motoguzzi.at/dealer-locator

