Moto Guzzi V 100 – Ein Jahrhundert italienisches Lebensgefühl

Moto Guzzi präsentiert die neue V100 Mandello und plant einen Komplettumbau des Motorradwerks Moto Guzzi zeigte im Rahmen der Veranstaltung „Road to 2121. Die nächsten 100 Jahre von Moto Guzzi“ anhand der neuen V100 Mandello.

Zugleich präsentierte die italienische Motorradschmiede ihre spektakulären Umbaupläne für das historische Werk in Mandello del Lario am Comer See. Anlässlich der Feierlichkeiten im 100. Jubiläumsjahr, die jetzt ihren Höhepunkt erreichten, blickte Moto Guzzi bei der Veranstaltung „Road to 2121 in die nächsten 100 Jahre Motorradgeschichte.

Moto Guzzi baut Werk aus

Ein ambitioniertes Projekt zur Erhaltung und Neustrukturierung des seit nunmehr 100 Jahren bestehenden Industriegeländes am Comer See wurde ebenso vorgestellt wie das neue Motorradmodell Moto Guzzi V100 Mandello.

Federführend dabei ist der Architekt und Designer Greg Lynn aus den USA, nach dessen Plänen das gesamte Gelände umgestaltet wird. Das Time Magazine zählte Greg Lynn zu den 100 innovativsten Menschen des 21. Jahrhunderts, während das Forbes Magazine ihn zu den zehn einflussreichsten Architekten der Welt zählte.

Eine Traditionsmarke neu interpretiert

Sein gewählter Ansatz ist mutig und futuristisch, so wie es auch die Motorradmarke im Laufe ihrer Geschichte immer gewesen ist. Es sollen etwa öffentlich nutzbare Freiflächen entstehen, die die Pilgerstätte der Moto Guzzi-Community neu interpretiert. Das Werk wird zu einem Treffpunkt für die Guzzi-Familie aus Kultur, Design und Technik werden. Auch die Themen Ökologie, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit spielen eine tragende Rolle im Konzept.

Alle neuen Gebäude werden die bestehenden Strukturen nutzen, wobei bei der Auswahl der Materialien auf ein effizientes Energiemanagement mit Hilfe von Photovoltaikanlagen und umweltverträglichen Materialien geachtet wird. Zugleich erfolgt mit der Neugestaltung eine Erweiterung der Produktionskapazitäten des Werks, um der ständig wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Neben dem neuen Werk wird auch das Museum neugestaltet und der Komplex durch Konferenzräume für interne und externe Veranstaltungen sowie durch ein Hotel und ein Restaurant für Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt erweitert.

Weltpremiere in Mailand

Die Linienführung des Motorrads, der modernisierte Motor und die neuesten Technologien lassen die Vorfreude auf die offizielle Präsentation am 23. November 2021 auf der internationalen Motorradmesse EICMA in Mailand weiter ansteigen. Mehr Infos dazu auf www.motoguzzi.at

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp