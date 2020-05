Moto Guzzi V85 TT Travel

Die kompakte Mittelklasse Enduro, Moto Guzzi V85 TT sorgte letztes Jahr für einiges an Aufsehen. Nun rollt mit der Moto Guzzi V85 TT Travel eine neue Version in kompletter Reiseausstattung samt Koffer-Set, Touring-Windschild, Navigation und in einer exklusiven Farbe (Sabbia Namib) an und ist mehr denn je bereit für Abenteuer auf und abseits der Straße. Ready for Adventure!

Tutto terreno



Getreu ihrem Namen steht auch die neue Moto Guzzi V85 TT Travel wieder für Vielseitigkeit und Fahrspaß. Das TT steht für „Tutto Terreno“ (dt. „jedes Gelände“) und hat gegenüber dem Vorgänger einige nützliche Upgrades parat. Die Farbe Sabbia Namib ist passend zum Einsatzgebiet der Classic-Enduro sandfarben und schreit geradezu nach Abenteuerreisen. Zwei ABS-Koffer mit Aluminium Einsätzen (37 Liter & 27,5 Liter) versprechen ein sehr gutes Ladevolumen auch bei längeren Abenteuern, wobei der größere Koffer sogar Platz für bis zu zwei Vollvisierhelme bietet. Ein Touring-Windschild, welches um 60 Prozent größer ist als die sportliche Version, sorgt auch bei Etappen auf der Autobahn für ein ruhiges Dahingleiten.

Beheizbare Handgriffe sind bei kühleren Bedingungen ein äußerst willkommenes Zubehör. Ein weiteres Highlight gegenüber dem Basismodell ist die nun standardmäßig verbaute Multimediaplattform MIA. Diese kann in Verbindung mit einem Smartphone die Steuerung von Anrufen, die Playlist sowie die Navigation über das 4,3 Zoll große, gut ablesbare TFT-Display regeln. LED Zusatzscheinwerfer, eine Offroad-taugliche Michelin Anakee Adventure Bereifung, sowie die Gewissheit, dass die Moto Guzzi V85 TT Travel aufgrund ihrer angenehmen Sitzhöhe von nur 830 mm für unterschiedlich große Fahrerinnen und Fahrer grenzenlosen Fahrspaß ermöglicht, vervollständigen das Abenteuerpaket rund um den neuesten Enduro-Spross des Traditionsherstellers aus Mandello del Lario.

Reisen vorprogrammiert

Für einen besonderen Reisekomfort sorgt ein 23-Liter großen Tank, der für eine Gesamtreichweite von bis zu 400 km und mehr sorgt. Das Triebwerk ist der gleiche drehfreudige 850 ccm große Motor, der bereits in den ersten Modellvarianten erfolgreich anschob. Bei 5.000 U/Min erreicht er sein maximales Drehmoment von 80 Nm. 80 PS bringt so das Hinterrad auf den Boden. Gebremst wird über zwei schwimmend gelagerte 320 mm Scheiben mit radial montierten Brembo-Sätteln vorne und eine 260 mm Scheibe hinten. Ebenso unverändert, weil typisch Moto Guzzi, sind der luftgekühlte, längsliegende 90˚ V-Twin Motor sowie der wartungsfreie Kardanantrieb – einzigartig in dieser Klasse.

Neben ABS und Traktionskontrolle ist auch eine elektronische Motorsteuerung („Ride-by-Wire“) an Bord. Dadurch können 3 Fahrmodi (Straße, Regen und Offroad) gewählt werden. Diese steuern das Bike je nach Beschaffenheit des Untergrunds bzw. je nach Wetterlage ideal. Die Gasannahme des Motors, die Sensibilität der Traktionskontrolle und das ABS werden so geregelt. Im Offroad Modus wird das ABS am Hinterrad vollständig deaktiviert. Ein Tempomat befindet sich ebenso serienmäßig an Bord wie ein USB-Anschluss direkt neben dem Display.

