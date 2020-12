Moto Mondo vertreibt Mash auch in Österreich

Moto Mondo übernimmt den Vertrieb von Mash für Österreich. Die niederländische Vertriebsgesellschaft ist bereits Importeur für die französisch-chinesische Motorradmarke in den Benelux-Ländern sowie in England und Irland. Moto Mondo ist zur Hälfte auch an der Mash Deutschland GmbH beteiligt und Generalvertreter für Royal Enfield, Hyosung und Rieju in den Niederlanden.

Mash hat sich auf Retro-Bikes zwischen 50 und 650 Kubikzentimeter Hubraum spezialisiert. Zudem ist die Marke einziger Anbieter mit einem werkseitigen Motorradgespann unter 10.000 Euro. Mehr Infos zum Produkt unter https://mashmotors.co.uk

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp