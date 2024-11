EICMA 2024 – Moto Morini – Die Dreieinhalb ist wieder da

Moto Morini präsentierte sich auf der Eicma in Mailand mit gleich vier Neuheiten. Drei von ihnen sind in der bislang von der Marke unbesetzten unteren Mittelklasse angesiedelt. Dabei wird auch nach einem Vierteljahrhundert die legendäre Modellbezeichnung 3 1/2 Sport wiederbelebt. Vom historischen Vorbild übernommen wird unter anderem auch die Höckersitzbank. Die Markteinführung ist für die zweite Hälfte nächsten Jahres angekündigt.

Den 350-Kubik-V2 soll auch eine weitere Neuheit, die Rumble, erhalten. Es handelt sich um eine Bobber mit 33 PS und Riemenantrieb. Auch sie soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 in den Handel kommen.

Darüber angesiedelt ist ein Geländemotorrad mit 21-Zoll-Vorderrad und dem gewöhnungsbedürftigen Namen Allthrike. Hier kommt ein neuer 450 Kubikzentimeter Paralleltwin zum Einsatz, der 45 PS (33 kW) leistet. Die Allthrike bietet unter anderem einen 17-Liter-Tank, Navigation und eine verstellbare Windschutzscheibe. Auf den Markt kommen soll sie in der ersten Jahreshälfte 2025.

Last but not least ergänzt im kommenden Jahr der Sporttourer GT das Modellangebot bei der Corsaro 750.

