MotoGP 2018: Marc Márquez gibt am Red Bull Ring Gas

Am 5. Juni können F1 Fans hautnah und bei freiem Eintritt miterleben, wie Marc Márquez einen F1 Boliden von Toro Rosso über die Rennstrecke pilotiert. Der MotoGP findet dann vom 10 bis zum 12 August am Red Bull Ring statt.

Marc Márquez gibt zum ersten Mal mit Formel-1-Auto Gas.

Am 5. Juni 2018 schlägt der MotoGPSuperstar Marc Márquez ein neues Kapitel seiner Motorsport-Karriere auf. Auf den Spuren eines John Surtees wechselt der vierfache Champion der Königsklasse auf zwei Rädern – wenn auch nur für einen Tag – in ein Cockpit der Königsklasse auf vier Rädern. Zwei Tage nach dem nächsten Saisonstopp in Mugello wird der

WM-Leader auf dem Red Bull Ring zum ersten Mal in seinem Leben auf das Gaspedal eines Formel-1-Boliden steigen. Das Beste daran: Wie der Zweirad-Hero mit einem Toro Rosso am Spielberg in den Kurven liegt, können Motorsport-Fans hautnah vor Ort verfolgen. Auf allen geöffneten Tribünen sind sie bei freiem Eintritt live dabei!

MotoGP-Volksfest bei Österreichs größtem Sport-Event.

Jeweils über 200.000 Fans pilgerten in den letzten beiden Jahren zur MotoGP an den Red Bull Ring. Besucher und Piloten, allen voran Marc Márquez, wissen den Einsatz zu schätzen: „Man sieht, dass die MotoGP in Österreich wirklich willkommen geheißen wird. Wir fühlen uns hier sehr wohl und das ist das Wichtigste!“ Der „Motorrad Grand Prix von Österreich 2018“ – zugleich größtes Sport-Event der Alpenrepublik – fällt mitten in die heiße Phase der Weltmeisterschaft. Wenn beim nächsten Motorsport-Volksfest Mitte August im Herzen der Steiermark wieder Racing in seiner reinsten Form zelebriert wird, sind Action und Unterhaltung auch abseits der Rennstrecke garantiert. Österreichs Motorsport-Eldorado wartet von 10. bis 12. August mit einem umfangreichen Rahmenprogramm rund um den Spielberg auf. Wer die größte Sportveranstaltung Österreichs und das Motorsport-Highlight des Jahres nicht verpassen möchte, sollte sich Tickets unter projekt-spielberg.com/motogp/tickets sichern! Alle Informationen zum „Motorrad Grand Prix von Österreich 2018“ sind unter projektspielberg.com und in der Spielberg App zu finden.

Foto-Credits:

GEPA Pictures Red Bull Content Pool

Markus Berger Red Bull Content Pool