Motorrad des Jahres 2019

Auf der bike-austria Tulln wurde das Motorrad des Jahres 2019 gewählt. Bereits zum 2. Mal wurde in das „Motorrad des Jahres“ prämiert.

10 Kategorien, Tausende Votings

Die Preise wurden in insgesamt 10 Kategorien vergeben. Tourer/Sporttourer, Sportler, Chopper/Cruiser, Enduros/Supermotos, Allrounder/Crossover, Naked Bikes, Modern Classics, Einsteiger, 125er und Roller. Tausende Personen haben den aufwendigen Fragebogen ausgefüllt. „Die Anzahl der Teilnehmer an der Wahl des Motorrades des Jahres 2019 ist mehr als zufriedenstellend.

Die Ergebnisse zeichnen ein perfektes Bild über die Motorrad-Vorlieben der Österreicher“, so Karin Munk, Generalsekretärin der Arge 2Rad. „Das Interesse unserer Besucher war groß und in allen Kategorien gab es attraktive Gewinner“, so Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln.

Die Sieger in den Kategorien

Tourer/Sporttourer: KTM Super Duke 1290 GT

Sportler: Ducati Panigale V4 R

Chopper/Cruiser: Ducati XDiavel/S

Enduros/Supermotos: BMW R 1250 GS/Adventure

Crossover: BMW S 1000 XR

Naked Bikes: KTM 1290 Superduke R

Modern Classics: BMW R nine T

Einsteiger: KTM 390 Duke

125er: KTM 125 Duke

Roller: Vespa GTS Super 300

