Motorrad extrem: Bodensee – Benin und retour

Der Konstanzer Gerry Mayr betrieb Motorrad extrem: Vom Bodensee nach Benin und retour. Das Ganze innerhalb von nur 44 Fahrtagen. Auf einer Wegstrecke von über 14.000 Kilometern. Durch die Sahara und die Sahelzone.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt fuhr Gerry Mayr von Konstanz am Bodensee mit einem 125 ccm Motorrad los. Über die Alpen Richtung Mittelmeer. Die Fahrt durch Afrika begann in Tanger. Von dort geht es entlang der Atlantik Küste durch die Sahara und Mauretanien. Weiter nach Mali. Sandstürme begleiteten Gerry und die Temperatur stieg. In Burkina Faso bis auf 49 Grad.

Vom Orient in das farbenprächtige Schwarzafrika führte eine teilweise mit Schlaglöchern überhäufte Straße und Piste durch Burkina Faso und durch Benin. Geschlafen hat Gerry Mayr beim ersten Teil der Reise meist neben dem Motorrad in einem kleinen Zelt. Am Atlantischen Ozean in Cotonou angekommen, wechselte Gerry das Fahrzeug. Er fuhr mit dem dort abgestellten Quad und Anhänger über Niger wieder zurück an den Bodensee. Nach insgesamt 48 Tagen, fuhr er mit seinem Gespann vor begeisterten Freunden wieder in Konstanz vor. Eine Tour de Force der besonderen Art.

Infos zum Abenteuer Bodensee- Benin unter http://gerrymayr.com/transafrika.htm

