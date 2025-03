Motorshow Essen 2024 – Die Faszination Auto ist ungebrochen

Die zu Ende gegangene Essen Motor Show hat in diesem Jahr über 200.000 Besucher gehabt. Rund 500 Aussteller sorgten für ein abwechslungsreiches Erlebnis rund um Sportwagen, Rennsport, Tuning und Oldtimer. Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen, sprach vor dem Hintergrund der derzeit politisch und wirtschaftlich herausfordernden Zeiten von einer mehr als zufriedenstellenden Resonanz.

Laut Vorab-Auswertung waren rund 90 Prozent der Aussteller mit ihrem geschäftlichen Erfolg auf der Essen Motor Show sehr zufrieden oder zufrieden – ein leichter Anstieg im Vergleich zum vergangenen Jahr. Dementsprechend wissen 93 Prozent der teilnehmenden Unternehmen bereits jetzt, dass sie auch im kommenden Jahr wieder dabei sein wollen.

Die Initiative „Tune it! Safe“ enthüllte am ersten der zehn Tage ihr neues Kampagnenfahrzeug, einen von AC Schnitzer veredelten BMW M2 in Polizeifolierung. Erstmals als Aussteller in Essen vertreten waren Dickie Spielzug, Ebay Motors und Lego. „Die Besucheranzahl und die Stimmung haben auch bei der EMS 2024 bewiesen, dass das Interesse an Automobilen allgemein und insbesondere an Individualisierungsmöglichkeiten von Fahrzeugen ungebrochen ist“, stellt Harald Schmidtke, Geschäftsführer im Verband der Automobil Tuner (VDAT) fest. Auch an den Ständen von Szene-Tunern wie JP Performance und Sidney Industries bildeten sich teilweise lange Schlangen, wenn die aus dem Fernsehen bekannten Gründer vor Ort erschienen.

Neben den Auftritten des Hockenheimrings und Nürburgrings zeigte der ADAC einen Ford Mustang GT3, der in der DTM 2025 startet. Die Fans klassischer Automobile kamen im Classic & Prestige Salon des Veranstalters SIHA in zwei Hallen auf ihre Kosten, wo unter anderem historische Rallye-Fahrzeuge und eine Japan-Meile für begeisterte Blicke sorgten.

