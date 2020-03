Motorsport Jahrbuch 2019

Das Jahrbuch gibt einen Überblick über den österreichischen Motorsport. Dabei sind vom Amateursport bis zum Profisport alle Bereiche abgedeckt. Herausgeber ist werace.TV, eine Motorsport-Plattform auf Basis des gemeinnützigen Vereins.

Der Motorsport in Österreich fängt schon im Jänner mit der Jänner Rallye an und geht bis in den November mit der Rallye ÖM. In diesem Buch werden die verschiedenen Veranstaltungen von Rallyes über GT Masters, Slalom-ÖM, Histo-Cup zu Auto-Cross, Kart-Meisterschaft und Berg EM gezeigt. Dabei werden sowohl die Zweirad- wie auch die unterschiedlichen Vierrad-Bewerbe beleuchtet. Ebenfalls werden die verschiedenen Teilnehmer in Portraits vorgestellt, damit der Leser auch einen Überblick über die Menschen hinter dem Lenkrad, Roadbook und Helm bekommen. Die diversen Co-Autoren stammen entweder direkt aus dem Motorsport oder sind Motorsport-affin. Die Redaktion ist aus Personen mit Motorsport im Blut zusammengesetzt.

Mit dem Buch beweist werace.TV, dass der Motorsport in Österreich trotz einiger Tiefen noch immer hoch angesehen ist und mit einem Werk von über 280 Seiten gibt es auch viel zu lesen. Zu bekommen ist das Jahrbuch für € 39,90 bei auf der Seite shop.werace.tv

