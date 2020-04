Mustang GT verstärkt

Einmal Mustang GT mit etwas mehr Bitte.

Innenraum

Er fällt mit der speziellen Außenfarbe „Fury Orange“ und dem speziellen Sound auf. Die Experten der PS-Sattlerei aus Bergkamen kreierten mit dazu eine vollkommen neue, spektakuläre Innenausstattung in Leder, Alcantara und farbigem Carbon. Vernäht ist das als „PSS GT-X“ bezeichnete Innenraumdesign mit orangefarbenem Garn und einer Diamant-Steppung. Dergestalt veredelt wurden neben den Sitzen vorne und hinten auch das gesamte Armaturenbrett, die Mittelkonsole samt Armauflage, Schalt- und Handbremssack, das Lenkrad und die Lenksäulenverkleidung, die Tür- und Seitenverkleidungen sowie der Dachhimmel inklusive Säulen und Sonnenblenden. Passend dazu gibt es neue, abgesteppte Lederfußmatten mit orangefarbenem Keder sowie orangefarbige Sicherheitsgurte installiert. Sogar die Einstiegsleisten sowie die Türfangschlösser umrahmt Alcantara.

Mehr PS auf Abruf

Ferner erhielt der Mustang eine Erweiterung seines digitalen Tachometers auf bis zu 300 km/h sowie eine zusätzliche Anzeige, welche über den anliegenden Ladedruck informiert. Denn der 5,0-Liter-V8 des Mustang GT erhielt eine Zwangsbeatmung via eines mechanisch angetriebenen Verdichters. Das Edelbrock TVS 2.650-Kompressorsystem macht ordentlich Druck, sodass nach einer Softwareabstimmung durch Auto-Hentzschel nun 725 PS und rund 800 Nm maximales Drehmoment auf Abruf bereitstehen. Von dieser Power kündet eine aus hochwertigem Edelstahl in Deutschland gefertigte NAP-Klappenabgasanlage inklusive X-Pipe, welche in Carbon-ummantelten Endrohren mündet. Ein zum leuchtenden Exterieur des Mustangs passendes Custom-Finish erhielten die Schmidt Drago-Felgen der Größen 9×20 und 11×20 Zoll: Sie sind in Glanzschwarz mit in Wagenfarbe lackierten Fronten gehalten. Preis und weitere Informationen auf Anfrage und über PS-Sattlerei.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp