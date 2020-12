MV Agusta – Kooperation mit Alpine

Der italienische Motorradhersteller MV Agusta ist eine Kooperation mit Alpine eingegangen. Bei dieser Modellkooperation ist eine limitierte Version der 108 kW/147 PS starken Superveloce 800 herausgekommen. Sie trägt das Blau der Alpine A110. Und an der Verkleidung das Logo der Sportwagenmarke von Renault.

An die Alpine erinnern außerdem die schwarze Alcantara-Sitzbank mit blauen Nähten. Und die CNC-gefrästen schwarzen Räder. Weiteres Zeichen der Kooperation: die französische und italienische Flagge an den Seiten des vorderen Schutzblechs der MV Agusta. Außerdem das Lederband über dem Tank mit „Alpine“-Schriftzug. In Anlehnung an die Typenbezeichnung der Alpine ist das Sondermodell auf 110 Stück begrenzt.

