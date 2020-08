#MyLiquiMoly – Gewinner kommt aus Österreich

Ein großer Moment für Markus J. Der Österreicher gewinnt den Hyundai i30N aus dem Gewinnspiel #MyLiquiMoly-Moment. Sein Bild wurde aus mehr als 4000 Einsendungen aus der ganzen Welt ausgelost.

Luca Engstler, Fahrer beim Liqui Moly Team Engstler der TCR International Series und Peter Baumann, Marketingleiter, übergeben Markus J. aus Österreich den neuen Hyundai i30N im Liqui Moly Racingdesign in Ulm auf dem Werksgelände des Schmierstoffherstellers. Markus J., der am Vortag mit seiner Schwester aus seinem 700 Kilometer entfernten Heimatort angereist war, ist über seinen Gewinn überglücklich: „Ich kann´s noch gar nicht richtig glauben. Es ist der Hammer!“. Der Mechaniker und Autoenthusiast darf sich nun am Steuer seines neuen i30N wie ein echter Rennfahrer fühlen. Der 25-Jährige erfuhr auf Facebook vom Gewinnspiel der Schmierstoffmarke. „Liqui Moly habe ich schon länger abonniert und folge natürlich auch beruflich bedingt den Inhalten“. Markus J. zögerte nicht lange, sendete seinen Liqui Moly Moment ein und nahm so teil. „Mein aktuelles Auto – ein alter Peugeot 106 – hat schon einige Jahre auf dem Buckel, wie man auf meinem Gewinnerbild erkennen kann“. Dieses zeigt, wie sein Peugeot an einem lauen Sommerabend mit einem überdimensionalen Strohhalm aus einem Liqui Moly Fass Motoröl „trinkt“. Markus J. sitzt mit seinem Drink, wie ein Kumpel neben dem 106. „Ja, der Peugeot begleitet mich schon lange. Er ist mein Arbeitsauto. Ausrangieren werde ich ihn trotz meines Gewinnes nicht. Der Hyundai i30N wird zunächst einmal mein Wochenendauto. Für die Arbeit ist er zu schade. Aber jetzt freu ich mich auf die Heimfahrt.“

Das Gewinnspiel findet im Rahmen der großen Best Brand Kampagne 2020 statt. Über sieben Monate verlost der Schmierstoffspezialist attraktive Preise. Das Gewinnspiel mit dem Auto im markanten Design startete im Juni. Der Hyundai i30N ist die Basis für den Rennwagen von Luca Engstler aus dem Liqui Moly Team Engstler. Weltweit wurden Fans der Marke aufgerufen, ihren Liqui MolyMoment zu fotografieren und einzusenden. Über 4000 Bilder aus der ganzen Welt erreichten danach den deutschen Öl- und Additivproduzenten. Eine Jury suchte aus den Einsendungen die besten 150 Bilder heraus. Der Gewinner wurde ausgelost. Das nächste Gewinnspiel, bei dem sich alles um die Motorradserie MotoGP dreht, steht schon in den Startlöchern.

Liqui Moly und Luca Engstler freuen sich mit Markus J. über seinen Gewinn und wünschen ihm allezeit gute und sichere Fahrt.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp