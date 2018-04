Nach breit kommt schmal: ABT Audi Q5 und SQ5 „Schmalbau“

Nach der auf dem Auto-Salon Genf vorgestellten Breitbauversion kommen ABT Audi Q5 und SQ5 jetzt auch mit dem Aeropaket Schmalbau. Je nach Basismotorisierung sind auch deutlich mehr PS möglich – beim SQ5 etwa 425 PS.

Er bekommt wieder echte Endrohre

Zum Set gehören eine Frotschürze, Türleisten sowie ein Heckschürzenset. Der von ABT designte Schalldämpfer besitzt 4 102mm Endrohre aus Edelstahl – beim Q5 – oder Carbon beim SQ5. „Damit ist der Auspuff im Gegensatz zur Serienversion mit lediglich zwei Chromspangen endlich auch wieder sichtbar.“ so CEO Hans-Jürgen Abt. „On-Top“ gibt es auf Wnsch noch einen Heckflügel.

Räder in 20 sowie 21 Zoll

Zwar bietet die alternative Breitbauvariante noch etwas mehr Platz in den Radkästen, doch von Schmächtigkeit zeugen auch die hier verfügbaren 20- und 21-Zoll-Räder nicht: Zur Wahl stehen die Modelle „DR“ in Gun-Metal (21 Zoll) oder mystic black (20/21 Zoll) sowie „ER-C“ (20 Zoll) in matt black und „FR“ (21 Zoll) in mystic black. Optional garantiert das Gewindefahrwerk ein noch sportlicheres Handling. Es sorgen für eine variable Tieferlegung von 35 bis 60 mm rundum.

Motortechnisch tut sich auch was: Bis zu 71PS zusätzlich

Damit das Fahrwerk mit der jeweiligen Serienleistung nicht unterfordert ist, installiert ABT auf Wunsch natürlich auch noch ein Leistungs-Upgrade. Aus dem Dreiliter-Turbobenziner des SQ5 mit originalen 354 PS etwa zaubert der Tuner temperamentvolle 425 PS und ein Drehmomentplus von 10 % auf 550 Nm. Verantwortlich für das Power-Plus im Vergleich zum Serien-Fahrzeug ist ein speziell entwickeltes eigenes Steuergerät – genannt ABT Engine Control (AEC). Dessen Software wird speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell abgestimmt. Das AEC gleicht stetig mehr als 25 verschiedene Parameter ab und kommuniziert direkt mit dem Original-Motorsteuergerät. Eine optimale Leistungsnutzung bei gleichzeitig maximalem Schutz für den Motor sind das Ergebnis. Das AEC steht auch für eine ganze Reihe weiterer Triebwerke zur Verfügung. So erstarkt beispielsweise der Top-Diesel im Q5 von 286 PS auf 330 PS, wobei das maximale Drehmoment von 620 Nm auf 670 Nm anwächst. Gutachten und Garantie inklusive.

Startknopf und Schaltknauf aus Carbon

Angeworfen wird das jeweilige Triebwerk auf Wunsch stilecht per ABT Start-Stopp-Schalter. Beim Dirigieren des Getriebes schmeichelt zudem eine Schaltknaufkappe aus echtem Carbon den Händen. Und wenn dann doch der Moment des Aussteigens gekommen ist, sagt die optionale ABT Türeinstiegsbeleuchtung schweigend auf Wiedersehen.

Mehr Infos:

www.abt-sportsline.de/audi-q5/

Preisliste ABT Audi Q5 ab 03/17