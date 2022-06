Nachhaltige EV-Batterien mit Lignode

Lignode nennt sich ein Hartkohlenstoff von Stora Enso, für nachhaltige EV-Batterien. Er ersetzt graphitischen Kohlenstoff in Batterien. Aus Bäumen gewonnen, ist Lignode eine biobasierte Alternative auf Basis von Lignin. Einem Nebenprodukt der Zellstoffherstellung. Lignin ist erneuerbar, rückverfolgbar und wird bereits in Millionen Tonnen verarbeitet. Eine Chance, das schnell wachsende Batteriegeschäft nachhaltiger zu machen.

Verbesserung der Nachhaltigkeit von E-Fahrzeugen

Nachhaltigkeit ist für die Automobilindustrie in Europa eine Top-Priorität. Da EV-Hersteller und Batteriehersteller sich stark auf die Reduktion der CO 2 -Emissionen konzentrieren. Mehr als die Hälfte des CO 2 -Fußabdrucks bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen stammt von der Batterie. Der Graphit in den Anoden ist der zweitgrößte Verursacher der CO 2 -Emissionen der Batteriezellenkomponenten. Daher profitieren Batteriehersteller von Anodenmaterialien mit geringem Kohlenstoffausstoß. Lignin-basierte Anoden haben das Potenzial, dank des Rohstoffs Holz eine neutrale oder gar negative CO 2 -Emissionslösung für Batteriehersteller zu sein.

Von Bäumen bis zu Batterien

Alle in Batterien verwendeten Rohstoffe stellen eine große Herausforderung für Europa dar. Sie müssen derzeit importiert werden. Das wirft Fragen aus wettbewerbs-, umwelt-, nachhaltigkeits- und geopolitischer Sicht auf.

Eine der Schlüsselkomponenten in Batterien ist die Anode. Man schätzt, dass im Jahr 2030 der durchschnittliche Anodenverbrauch pro Elektroauto 50-80 kg beträgt. Ohne eine wesentliche Änderung ist Europa weiter komplett von der Versorgung mit Graphitkohlenstoff auf fossiler Basis aus Asien als Anodenmaterial abhängig. Kohlenstoff wird in den Anoden der Batterie benötigt, um die Lithium-Ionen während der Lade- und Entladephase aufzunehmen.

„Stora Enso kann aktive Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien liefern, die auf nachwachsendem Lignin aus Bäumen basieren. Die Verwendung von Lignin erhöht die Anzahl der geernteten Bäume nicht, sondern generiert einen zusätzlichen Mehrwert aus ihnen. Lignode von Stora Enso bietet eine nachhaltige, kostengünstige, leistungsstarke und lokale Lieferkettenlösung für Anodenmaterialien in Europa“. So Lauri Lehtonen, Head of Lignode Business bei Stora Enso.

Nachhaltig gewonnener Rohstoff aus europäischen Wäldern

Bäume bestehen zu 20–30 % aus Lignin, das dem Holz Steifigkeit und Fäulnisbeständigkeit verleiht. Es ist eine der größten erneuerbaren Kohlenstoffquellen überhaupt. Stora Enso gewinnt in seiner Zellstofffabrik Sunila in Finnland Lignin, um es in Hartkohlenstoff für Batterien umzuwandeln. Die Bäume zur Gewinnung dieses Lignins stammen aus zertifizierten Wäldern in Skandinavien und im Baltikum.

Die Fabrik Sunila in Finnland ist der größte Kraftligninproduzent der Welt. Stora Enso führt derzeit eine Machbarkeitsstudie durch. Zur Bewertung des ersten Industriestandorts für die lokale Versorgung mit fossilfreiem Hartkohlenstoff in Europa. Um den schnell wachsenden Markt für Anodenmaterialien zu bedienen, erkundet Stora Enso strategische Partnerschaften. Zur Beschleunigung der Skalierung und Kommerzialisierung von Lignode. Und um die Reduktion der globalen Abhängigkeiten der europäischen Batterielieferkette voranzutreiben.

