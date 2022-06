NAP: Quad-Klappenauspuff für Corvette C8

NAP Sportauspuff bringt für die europäischen Fans der Corvette C8 einen EU-konformen Quad-Klappenauspuff. Der Wechsel des US-Sportlers vom Front- zum Mittelmotor bedingte eine radikale Umgestaltung der Karosserie. Und damit auch den Verlust eines typischen Designmerkmals – der vier mittigen Abgas-Endrohre. Zumindest in der Standard-Version der C8.

Für Fahrer der neuen Corvette, die den Verlust des markanten Heck-Stylings bedauern, hat NAP Sportauspuff nun die richtige Lösung entwickelt. einen Quad-Klappenauspuff, die für die EU- und die US-Version der C8 geeignet ist. Ein optisches und akustisches ein Statement.

Erstklassige Qualität

Die thermoisolierte Anlage ist aus hochwertigem V2A-Edelstahl WIG-geschweißt. Das garantiert erstklassige Qualität und zuverlässige Beständigkeit gegen Korrosion. Der Quad-Auspuff verfügt über zwei elektronisch gedämpfte und betätigte 3-Zoll-Highspeed-NAP-Klappen, die innerhalb von wenigen Millisekunden öffnen und schließen.

Die Klappen agieren komplett passiv, sodass kein Eingriff in den CAN-Bus und keine Manipulation der Fahrzeugsoftware nötig ist. Die Klappensteuerung geschieht mit Hilfe der NAP Automatic Wireless Valve Control. Diese elektronische Kontrolleinheit, die die CAN-Bus-Signale des Corvette-Antriebsstrangs liest stellt sicher, dass die Corvette gesetzeskonform innerhalb vorgegebenen EU-Parameter unterwegs ist. Die Wahl zwischen den verschiedenen Klappen-Modi ist über eine NAP-Taste im Innenraum möglich. Oder kann – falls vorhanden – etwa über die werkseitige Z-Mode-Taste geschehen. So wechselt die nie dröhnende Anlage vom sonoren Grollen zu einem deutlich kernigeren und kraftvolleren Klang.

Keramik & Carbon

Die Edelstahl-Endrohre bietet NAP wahlweise in polierter oder in mattschwarz keramikbeschichteter Ausführung an. Auf Wunsch sind auch die Schalldämpfer schwarz keramikbeschichtet. Da die Abgasanlage mit ihrem Layout natürlich nicht in die originale Heckschürze der C8 passt, umfasst der Lieferumfang einen Diffusor-Einsatz. Er ist schwarz lackiert. Oder ab August 2022 auch in Carbon-Ausführung erhältlich. Letztere ist dann die perfekte Ergänzung zu den übrigen aus Carbon gefertigten Aero-Karosserieteilen von NAPexclusive.

Der Einbau des Quad-Klappenauspuffs erfolgt ohne Schweißen mit Hilfe des mitgelieferten Montagematerials und kann bei Bedarf vor Ort am NAP-Firmensitz in Nordhorn erfolgen. Die Werksgarantie des Fahrzeugs ist von der Installation nicht beeinträchtigt. Und natürlich besitzt die Anlage eine ABE und eine EG-Genehmigungsnummer für die EU und ist somit eintragungsfrei.

Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen gibt es bei den NAP-Einbaupartnern oder unter www.nap-sportauspuff.com E-Mail: info@nap-sportauspuff.com

