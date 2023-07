Nationale Automuseum „The Loh Collection“

Am 23. Juli öffnet eine spektakuläre Automobilausstellung ihre Pforten: das „Nationale Automuseum The Loh Collection“ in Dietzhölztal-Ewersbach. Es präsentiert eine einzigartige Sammlung von mehr als 150 herausragenden Fahrzeugen aus dem Zeitraum von 1886 bis zur Gegenwart.

Die meisten dieser automobileschen Kleinode zeichnen sich durch eine faszinierende Geschichte aus, viele sind sogar Unikate. Die eindrucksvolle Kollektion wurde in den letzten 35 Jahren von Friedhelm Loh, dem Gründer des Museums, zusammengetragen.

Gründer und Eigentümer – Friedhelm Loh

Professor Dr. Friedhelm Loh, der mit seiner Inhabergruppe im Bereich Maschinen- und Anlagenbau weltweit Erfolge feiert, erinnert sich: „Als ich vor Jahrzehnten aus Bewunderung für die Errungenschaften der Ingenieure und Designer begann, meine Sammlung aufzubauen, hätte ich mir ihre heutige Größe nie träumen lassen.“

Lohs anfängliche Bewunderung entwickelte sich zu dem Wunsch, seine einzigartige Sammlung für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen: „Diese faszinierenden Automobile stehen für Mut, Innovationskraft, richtungsweisendes Design, Handwerkskunst und Liebe zum Detail.“

Eine Sammlung voller Raritäten

Mit Fahrzeugen wie Michael Schumachers erstem Weltmeister-Ferrari, dem Lincoln von US-Präsident John F. Kennedy oder dem einzigartig gefertigten Rekordfahrzeug Maybach Exelero, bietet das Museum einen Querschnitt durch die Automobilgeschichte. Raritäten wie der Bugatti Typ 57 Atalante, der Lamborghini

Miura SV, der Mercedes CLK GTR und der Citroën 2CV Sahara 4×4 runden die Sammlung ab. All diese Schätze sind in einer beeindruckenden Ausstellungshalle zu bestaunen, die durch eine Steilkurve dominiert wird und an deren Wand eine vielfältige Auswahl an Rennfahrzeugen präsentiert wird.

Aber die Prachtstücke hören hier nicht auf. Die im mittelhessischen Dietzhölztal-Ewersbach gelegene Ausstellungsfläche von insgesamt 7.500 Quadratmetern. Das Museum beherbergt unter anderem eine Halle mit Vorkriegsfahrzeugen, zeigt in der so genannten Kinopassage seltene Oldtimer und präsentiert zudem einen von Ferdinand Porsche für Lohner entwickelten Feuerwehrwagen mit E-Antrieb.

Loh betont, dass er diese beeindruckende Sammlung ohne die Unterstützung seiner erfolgreichen Belegschaft niemals hätte zusammenstellen können. Vor der Eröffnung für die breite Öffentlichkeit am 23. Juli, wird dem Personal der Friedhelm Loh Group, ein führender Anbieter von Schaltschrank-, Energieverteilungs-, Klima- und IT-Infrastrukturlösungen, exklusiver Zugang gewährt.

Museum mit Bildungsziel

Mit der offiziellen Eröffnung nimmt der „Hochschulcampus Nationales Automuseum der Fakultät Wirtschaft und Recht der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen“ ebenfalls seine Arbeit auf.

Das Museum wird eine Vielfalt an Bildungsangeboten für Schulen und Universitäten anbieten. Dazu gehört die so genannte „Geschichtswerkstatt“. Sie soll den Besuchern die Industriegeschichte des Lahn-Dill-Kreises nahebringen und junge Menschen für eine technische Ausbildung begeistern.

Zusätzlich zur ständigen Ausstellung sind auch wechselnde Sonderausstellungen geplant. Den Anfang macht eine Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum des 24-Stunden-Rennens von Le Mans.

Mehr dazu auf Nationales Automuseum: Faszination auf Rädern – Ferrari F1 2000 und mehr

