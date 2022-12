Neu ohne Umsteigen: Der GoldenPass Express

Der GoldenPass Express verbindet die drei Schweizer Tourismusorte Montreux, Gstaad und Interlaken neu ohne Umsteigen miteinander. Am Sonntag, den 11. Dezember um 9.08 Uhr ist es soweit. Der GoldenPass Express tritt seine erste durchgängige Fahrt vom Bahnhof Interlaken Ost aus an. 115 Kilometer entfernt, genau um 9.35 Uhr, legt ein zweiter GoldenPass Express die umgekehrte Strecke von Montreux aus zurück.

Der GoldenPass Express verbindet die drei Schweizer Tourismusorte Montreux, Gstaad und Interlaken jetzt neu ohne Umsteigen miteinander. Das von der Montreux-Berner Oberland-Bahn konzipierte, von Alstom entwickelte und hergestellte Drehgestell wechselt zwischen Meterspur (1 Meter) und Normalspur (1,435 Meter). Die zu 100 Prozent schweizerische technologische Meisterleistung ermöglicht den Fahrgästen ein besonderes Erlebnis. In drei Stunden und 15 Minuten genießen sie in drei möglichen Zugklassen die einmalige Landschaft.

Der neue GoldenPass Express bietet – zusätzlich zur 1. und 2. Klasse – Gästen zukünftig mit der brandneuen PrestigeKlasse ein noch exklusiveres Reiseerlebnis, das keine Wünsche offen lässt. Die Sitzplatzreservierung beträgt CHF 35, sie ist wärmstens zu empfehlen. Das Rollmaterial des GoldenPass Express ist von Stadler gebaut, sein Steuerwagen von Pininfarina entworfen. Die Kunden in der Prestigeklasse und in der 1. Klasse können direkt am Platz das lokale Gastronomieangebot genießen. Im gesamten Zug steht außerdem ein Minibarangebot zur Verfügung.

Vom 11. Dezember 2022 bis zum 10. Juni 2023 fährt der GoldenPass Express einmal täglich in jede Richtung. Ab dem 11. Juni 2023 erhöht sich das Angebot auf vier Hin- und Rückfahrten pro Tag. Weitere Informationen unter https://www.gpx.swiss/de/

