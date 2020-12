Neubauer startet in Monte Carlo

Im Jänner startet Hermann Neubauer mit seinem Co-Piloten Bernhard Ettel bei der legendären Rallye in Monte Carlo. Im Ziel der Mikulas Rally verkündete der Salzburger die Sensation: „Bernhard und ich bestreiten – quasi als Wiedergutmachung für das traurige Rallye-Jahr 2020 – im Jänner 2021 die legendäre Rally Monte Carlo. Ich wollte schon immer bei einer legendären WM-Rallye antreten. Dank meiner Partner und Sponsoren hat sich diese tolle Möglichkeit ergeben. Eine riesige Herausforderung, keine Frage. Aber wir geben wie immer alles. Um uns so gut wie möglich zu präsentieren.“

Die beiden hatten die Mikulas- (Weihnachts-) Rally in Ungarn mit Freude absolviert. Neubauer: „Wir sind viel zu lange nicht im Auto gesessen, umso schöner war dieser Start, auch wenn wir lieber in Österreich gefahren wären. Die Rallye selbst war sensationell, diese Schotterprüfungen sind ein echtes Highlight. Wir konnten schnelle Zeiten fahren, bis ich auf den beiden letzten Sonderprüfungen Fehler gemacht habe. Und gut 30 Sekunden dabei verlor. So gesehen geht der achte Gesamtrang mit rund einer Minute Rückstand in Ordnung“. Und ein erster Testlauf für Monte Carlo, wo Hermann Neubauer startet, war die Mikulas Rally allemal.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp