Neue Airbag-Weste von Büse

Für Motorradfahrer gibt es jetzt die neue Airbag-Weste von Büse. Sie wird per Reißleine mit dem Motorrad verbunden. Im Falle eines Unfalls löst sie innerhalb von 0,1 Sekunden aus. Dabei umschließt der Luftpolter schützend den Oberkörper. Und stabilisiert ihn gleichzeitig.

Die Aktivierung erfolgt ab einer Zugkraft von etwa 30 Kilogramm, so dass die Weste nicht unbeabsichtigt auslöst. Etwa wenn vergessen wurde, beim Absteigen vom Motorrad die Leine zu lösen.

Die Airbagweste entstand in Kooperation mit Helite, die entsprechende Systeme auch für Reiter und Radfahrer anbietet. Sie hat zusätzlich einen herausnehmbaren Rückenprotektor. In den Größen S bis XL lieferbar, kostet die Büse-Airbag-Weste in Schwarz 549,95 Euro, in Neongelb 599,95 Euro.

