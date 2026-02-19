Neue Akrapovič Slip-On Line Titanium für Ducati

Neue Akrapovič Slip-On Line Titanium für Ducati – der slowenische Premium-Hersteller Akrapovič setzt seine langjährige Erfolgsgeschichte im Motorrad-Aftermarket mit zwei neuen Slip-On Line Titanium Auspuffanlagen für ausgewählte Ducati -Modelle fort. Die neuen Systeme verbinden modernste Materialien, Rennsporttechnologie und beeindruckende Leistungsdaten und richten sich an Ducatisti, die mehr aus ihrer Maschine herausholen möchten – ohne Kompromisse bei Alltagstauglichkeit oder Straßenzulassung.

Titan ist seit jeher das Nonplusultra im hochwertigen Motorrad-Auspuffbau: extrem leicht, hochtemperaturbeständig und zugleich steif genug für Rennsportbelastungen. Die neuen Slip-On Line Titanium Systeme von Akrapovič setzen genau hier an: Sie nutzen hochwertiges Titan, integrierte Schalldämpfer mit konischer Rohrführung nach Moto3-Vorbild und eine strikte Euro 5+-Typgenehmigung, um Leistung, Handling und Sound perfekt zu balancieren.

Beide Anlagen sind plug-and-play kompatibel mit den entsprechenden Serienfahrzeugen und lassen sich ohne zusätzliche Motor-Remapping-Maßnahmen installieren.

Gezielte Leistungssteigerung mit spürbarem Mehrwert

Durch den Einsatz der neuen Slip-On-Systeme profitieren Ducati-Fahrer von gleich mehreren Vorteilen so zum Beispiel durch Erhöhte Leistung über den gesamten Drehzahlbereich, deutlich weniger Gewicht, sporlticheren Sound, einfache Montage und eine Straßenzulassung

Während klassische Serien-Auspuffanlagen oftmals Kompromisse zwischen Emission, Gewicht und Klang eingehen müssen, liefert die Akrapovič Slip-On Line Titanium genau den Performance-Schub, den sportlich orientierte Fahrer erwarten – und das im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Sie eignen sich perfekt für Ducati V2-Plattformen so die Ducati Panigale V2 und die Ducati Streetfighter V2 / V2 S

Sportlichen Klang gibt es auch für Monster-Modelle- auch für die legendären Mittelklasse-Naked-Bikes bringt die neue Slip-On Line Titanium einen Mehrwert. Dabei zeichnet sich die Version für die Monster durch zwei kurze Titan-Schalldämpfer aus, die die charakteristische Twin-Motor-Konfiguration betonen und einen tiefen, dynamischen Sound erzeugen. Optional stehen zudem feine Carbon-Hitzeschilde zur Verfügung, die das Erscheinungsbild weiter veredeln.