Neue Autos, altes Duell?

In der neuen F1-Saison kommen neue Autos, aber gibt es wieder ein altes Duell? Nach dem epischen Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen um den WM-Titel 2021 steht schon bald die neue Saison in der Formel 1 an. Im Vergleich zur Saison 2022 wird einiges anders sein. Vor allem aber hat man die Autos von Grund auf neu konzipiert. Der größte Unterschied, der auch im Fernsehen gut zu sehen sein wird, sind die deutlich größeren Reifen. Die Felgen haben neu einen Durchmesser von 18 Zoll und nicht mehr wie bisher 13 Zoll. Das bedingt natürlich einige Änderungen bei der Konstruktion, notabene im Bereich der Radaufhängungen. Zudem ist geplant, die Autos mit einer wesentlich umweltfreundlicheren Benzinmischung zu betanken, um bis 2025 die ganze Formel 1 klimaneutral werden zu lassen.

Verstappen wechselt die Nummer

Während Lewis Hamilton in den letzten Jahren bei seiner persönlichen Nummer 44 geblieben ist, hat sich der neue Weltmeister Max Verstappen für die 1 entschieden. Als Weltmeister steht ihm diese Wahl zu. Die ansonsten von ihm bevorzugte Nummer 33 kann ihm allerdings in dieser Zeit niemand wegnehmen. Ob es in dieser Saison wieder zum packenden Duell zwischen den Autos von Hamilton und Verstappen kommt, ist indes noch offen. Hamilton lässt sich einmal mehr Zeit, seinen Start in der neuen Saison offiziell zu bestätigen. Grundsätzlich verfügt er allerdings bei Mercedes über einen Vertrag, der noch bis 2023 läuft.

Aus der Sicht der Buchmacher ist indes klar, welche Fahrer am Ende der Saison ganz vorne sein werden. Laut Wettanbieter bet365 beispielsweise ist Lewis Hamilton mit einer Quote von 2,25 der Topfavorit auf den WM-Titel (Stand: 25. Januar 2022). Dicht auf den Fersen liegt aber auch Max Verstappen mit 2,87. Hamiltons neuer, britischer Teamkollege bei Mercedes, George Russell, hat eine Quote von 6,50 auf den Titel. Verstappens Teamkollege Sergio Perez ist zwar auch im Rennen, aber kommt gar nur auf 34,00, womit er in der Quotenrangliste den sechsten Platz belegt. Der genannte Buchmacher zählt zu den beliebtesten Bookies und bietet Besuchern wie soviele Wettanbieter mittlerweile auch Sportwetten Codes , um ihr Sportwetten-Angebot einfach und risikoarm auszuprobieren.

Eine neue Strecke in Miami

Nebst einigen Fahrerwechseln und den angesprochenen technischen Veränderungen gibt es auch einmal mehr Anpassungen im F1 Kalender . Die Saison wird nicht ganz so spät zu Ende gehen wie noch 2020 und 2021. Dies hat nicht zuletzt damit zu tun, dass im November und Dezember mit der Fußball-WM in Katar ein weiteres sportliches Großereignis ansteht. Deswegen fällt auch der 2021 erstmals ausgetragene GP von Katar in diesem Jahr aus. Er wird 2023 wieder in den Kalender zurückkehren.

Eine neue Strecke gibt es dafür einmal mehr in den USA. Neu ist bereits, dass im Mai ein Rennen in Miami Gardens geplant ist, wo sich die Veranstalter schon seit mehreren Jahren um ein Event in der Formel 1 beworben hatten. Dieses wird nun als Großer Preis von Miami stattfinden, da im Oktober auch wieder ein Großer Preis der USA in Austin, auf dem Circuit of the Americas geplant ist. Im Vergleich zu 2021 fallen zudem die Rennen in Portimão (Portugal) und Istanbul (Türkei) weg.

In der Summe ergibt sich so dennoch eine Planung mit 23 Rennen – eines mehr als im Jahr 2021. Los geht es am 20. März 2022 mit dem GP von Bahrain. Das letzte Rennen steigt am 20. November 2022 auf dem Yas Marina Circuit, beim GP von Abu Dhabi.

