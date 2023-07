Neue Baureihe bei Fiat

Mit dem 600e schafft Fiat eine neue Baureihe. Der vollelektrische Kleinwagen ist mit einer Länge von 4,17 Metern rund zehn Zentimeter kürzer als ein 500 X oder 500 L und bietet ein Kofferraumvolumen von 360 Litern. Bei einer Batteriekapazität von 54 Kilowattstunden hat der 600e eine Normreichweite von über 400 Kilometern, in der Stadt verspricht Fiat sogar mehr als 600 Kilometer.

Der Elektromotor leistet 115 kW (156 PS) und ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in neuen Sekunden. An entsprechend ausgestatteten Ladestationen ist die Batterie mit 100-kW-Schnellladung in weniger als einer halben Stunde zu 80 Prozent aufgeladen. An Elf-kW-Säulen dauert das vollständige Aufladen weniger als sechs Stunden.

Der Fiat 600e kann ab heute bestellt werden. Zur Markteinführung gibt es die beiden Versionen „Red“ und „La Prima“. Die Preisliste beginnt bei 36.000 Euro. (aum)

