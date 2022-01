Neue CB300R ergänzt Honda Neo Sports Café Familie

Die neue CB300R des Modelljahrs 2022 ergänzt die Honda Neo Sports Café Familie. Und damit ihre Schwestermodelle CB1000R, CB650R und CB125R. Sie komplettiert so Hondas einzigartiges Neo Sports Café Naked Bike Line Up.

Hondas Leichtgewicht wiegt jetzt vollgetankt nur 144 Kilogramm. Es verfügt über einen drehfreudigen, EURO5-konformen DOHC 4V 286 cm³ flüssigkeitsgekühlten Einzylindermotor. Mit 31 PS/22,9 kW Leistung und 27,5 Nm Drehmoment. Die neue Anti-Hopping-Kupplung ermöglicht reibungslose Schaltvorgänge. Und sie verhindert ein Abheben des Hinterrads bei schnellem Herunterschalten und starkem Bremsen.

Details der neuen CB300R

Der Rahmen kombiniert Stahlrohr und Formteile zu einer stabilen Konstruktion. Für sichere Straßenlage und reichlich Feedback. Wie ihre großen Schwestermodelle, erhält die CB300R jetzt serienmäßig eine 41 mm Showa Separate Function Fork Big Piston (SFF-BP) USD Gabel vorne. Sie sorgt für besseres Fahrgefühl, Dämpfung und Kontrolle. Weiters 4-Kolben-Radialbremssattel vorne mit schwimmend gelagerter Einscheibenbremse und ein über die Inertial Measurement Unit (IMU) gesteuertes ABS. Radialreifen, ein konifizierter und gummigelagerter Stahllenker, ein upgedatetes LCD-Display im Cockpit und volle LED-Lichttechnik runden die Ausstattung ab.

Honda Neo Sports Café Modelle

Die Honda Neo Sports Café Modellreihe interpretiert den Café Racer Stil für den modernen Alltag neu. Unter dem Stichwort „Mechanical Art“. In einer Designsprache, die ihren Ursprung in der R&D Abteilung von Honda in Rom hat. Mit schöner Technik, klassischen Akzenten und modernsten Fertigungstechniken. Ein Konzept, das eine eindeutige Linie in Auftritt und Stil jedes Modells zieht.

Das Flaggschiff-Modell der Neo Sports Café Reihe ist die CB1000R. 2021 erhielt sie ein Update und tritt weiterhin im ultra-minimalistischen Look auf. Mit einer aggressiven, vorwärts gerichteten Optik und einem drehfreudigen Motor mit Fireblade Anleihen. Die CB1000R Black Edition geht noch einige Schritte weiter. Mit ihrem edlen Custom Look ist die auf der Standard CB1000R basierende Black Edition mit ästhetischen und stimmungsvollen Zubehörteilen verfeinert. Abgesehen von wenigen Aluminium-Details – Radspeichen, Schwinge, Motorabdeckung und Lenkerbefestigungen – ist alles schwarz in der Lackierung Deep Graphite Black. Scheinwerfer-Einfassung, Fly Screen, Gabelrohr, Kühlerabdeckung und Airbox Abdeckung (mit eloxiertem Finish), Auspuff und Schalldämpfer.

Die CB650R erhält im Modelljahr 2022 die neue Farbvariante Sword Silver Metallic. Sie beeindruckt mit ihrem lebendigen Vierzylinder Mittelklasse Motor. Für die neueren und jüngeren Fahrer bietet die CB125R (sie erhielt 2021 einen neuen DOHC 4V Motor und eine SFF-BP Gabel serienmäßig) ein gutes Package.

Die CB300R ist im Modelljahr 2022 in den neuen Farbvarianten Pearl Dusk Yellow und Mat Pearl Agile Blue erhältlich. Außerdem in Mat Gunpowder Black Metallic und Candy Chromosphere Red.

