Neue Führungsposition bei Audi in der Formel 1

Die Vorbereitungen für den Einstieg in die Königsklasse des Motorsports laufen bei Audi auf Hochtouren. Im Zuge der vollständigen Übernahme aller Anteile der Sauber Holding AG und der damit verbundenen Neuausrichtung der Steuerungsstruktur folgt jetzt die Neubesetzung des Führungsteams für das zukünftige Audi-Werksteam. Der frühere F1-Teamchef Mattia Binotto wechselt zum 1. August in das Audi-F1-Projekt und übernimmt die Leitung in Hinwil.