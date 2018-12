Neue Geschäftsfelder für die Tankstelle der Zukunft

Das Bedürfnis nach Mobilität wird nicht nur bleiben, sondern weiter wachsen. Allein auf der Straße schätzen Experten die Zunahme der zurückgelegten Kilometer im Jahr 2040 um rund 24 Prozent im Vergleich zu 2010. Hoch im Kurs stehen dabei Hybridfahrzeuge, zudem werden zwei Drittel der Fahrzeuge weiterentwickelte Benzin- und Dieselkraftstoffe tanken. Auch die Großstadttankstelle verändert sich. Dafür sorgen neue Services für autonome Fahrzeugflotten, Lufttaxen, eine wachsende Zahl von Elektroautos sowie die Weiterentwicklung des Shopgeschäfts.

Mehr Kilometer aber weniger Personen

Obwohl die Bevölkerungszahl im gleichen Zeitraum zurückgehen dürfte, fahren die Menschen mehr Kilometer als noch 2010. Als Grund dafür nennt die Studie eine mobilere, ältere Gesellschaft und den starken Anstieg im Logistikbereich. Bis 2040 werden Nutzfahrzeuge demnach die doppelte Kilometerzahl zurücklegen – auch in der Großstadt. Das liegt vor allem am wachsenden E-Commerce-Geschäft und an einer steigenden Fahrleistung des Güterverkehrs.

Neue Mobilitätsdienste und autonome Fahrzeuge



Auch der Personenwirtschaftsverkehr wird in der Großstadt zunehmen, während die Fahrleistung des privaten Pkw Verkehrs um fünf Prozentpunkte sinkt. Eine Erklärung dafür sind neue Mobilitätsdienstleister, die diese Verkehrsleistung – im Zusammenhang mit dem wachsenden Angebot von autonomen Fahrzeugen – übernehmen. 2040 werden sie bereits 25 Prozent der Gesamtflotte ausmachen.

Die Mischung macht es

Ein maßgeblicher Faktor für die Entwicklung der Mobilität und des Tankstellenangebots ist der Mix künftiger Antriebstechnologien. So werden der Erhebung nach Personenwagen in 20 Jahren zunehmend mit Hybrid-Antrieb fahren. In diesem Segment werden sich Benzin- und Diesel-Hybride bei den Pkw-Neuzulassungen mit 68 Prozent durchsetzen. Auch Plug-in-Hybride finden zunehmend Absatz. Im gesamten Fahrzeugbestand werden nach Berechnungen benzin- oder dieselbetriebene Fahrzeuge, darunter auch mit hybridem Antrieb, mit einem Anteil von zwei Dritteln eine bedeutende Rolle behalten. Doch auch die Elektrifizierung schreitet voran. Ohne Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen sollen zukünftig 100.000 E-Autos auf den Straßen fahren. Von der wachsenden Zahl an Nutzfahrzeugen sollen 2040 13 Prozent mit Strom betrieben werden.

Die Tankstelle hat nicht ausgedient

So werden Tankstellen auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Mit neuen Funktionen kann sie zu einem Knotenpunkt im Alltag werden, stellt die Studie fest. Die drei klassischen Säulen aus Kraftstoffgeschäft, Shop und Autowäsche bleiben erhalten, müssen aber an technologische Veränderungen und sich wandelnde Kundenbedürfnisse angepasst werden.

Im Kraftstoffgeschäft wird die Zahl der Zapfsäulen zugunsten von Ladesäulen reduziert. Mit mehr Elektrofahrzeugen und verbesserter Technologie werden diese auch im Tankstellenbetrieb wirtschaftlich. Das gilt besonders für Schnell-Ladesäulen. Zudem könnten in Zukunft Tankroboter die Betankung bzw. das Laden übernehmen. Zudem entwickeln sich die Kraftstoffe weiter. Biokomponenten oder synthetische Herstellungsverfahren werden an Bedeutung gewinnen. Als Teil des zukünftigen Kraftstoffmixes sieht Aral auch in Erd- und Autogas zusätzliche Potentiale.

Waren werden geliefert

Auch das Shopgeschäft wird sich entsprechend der Kundenwünsche weiterentwickeln. Autonome Fahrzeuge könnten per „Home Delivery“ Waren aus dem Shop nach Hause liefern. In integrierten Cafébereichen erhielten Kunden ein Angebot an frischen verzehrfertigen Speisen, bevor sie mit einem an der Tankstelle bereit gestellten Pooling-Fahrzeug weiter fahren.

An der Tankstelle in der Großstadt werden auch gänzlich neue Geschäftszweige entstehen. Ein bedeutender Zukunftstrend sind Services rund um autonome Fahrzeuge, die die Kunden auf Wunsch nutzen können. Die Fahrzeuge von Flottenbetreibern könnten auf Abruf an der Tankstelle bereitstehen und dort auch gereinigt und gewartet werden. Der dafür notwendige Platzbedarf würde durch eine mehrstöckige Bauweise abgedeckt.

Elektrisch mobil mit zwei Rädern

Auch der Umstieg vom autonomen Flottenfahrzeug auf ein geliehenes E-Bike oder Lufttaxis ist Teil der Vision für die Großstadt. Für die wachsende Zahl an E-Bikes und E-Scooter wird es Batteriewechselautomaten an den Tankstellen geben. Private Fahrer und gewerbliche Lieferdienste könnten dort leere gegen vollgeladene Akkus tauschen. Eine weitere Veränderung im Kontext der zunehmenden Logistik könnte der Ausbau von Paketstationen sein. Für Geschäftsleute sind außerdem Meetingräume und mobile Büros denkbar.

