Neue Geschäftsführung bei Porsche Interauto

Neue Geschäftsführung bei Porsche Interauto – Mit Wirkung 1. Juni 2025 kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsführung beim PIA Verbund. Thomas Herndl wird von Franz Stöllinger die Agenden an der Spitze von PIA Oberösterreich übernehmen, der in den Ruhestand wechselt. In seiner neuen Funktion berichtet Thomas Herndl direkt an Harald Feilhauer.

Der gebürtige Salzburger und mittlerweile Innviertler Thomas Herndl (43) verfügt über eine 20jährige-Erfahrung in der Branche. Seine Karriere innerhalb der Porsche Holding Salzburg begann er 2005 in der Marktforschung, ehe er in die Marke Volkswagen Pkw wechselte, bei der er zuerst als Gebietsleiter und danach als Leiter der Absatzplanung/Produktmanagement tätig war. Im Anschluss verantwortete er einen markenübergreifenden Bereich als Hauptabteilungsleiter der Porsche Austria. Von Mitte 2019 bis Ende März 2025 verantwortete er die Markenleitung Volkswagen PKW bei Porsche Austria. Mit 1. Juni 2025 übernimmt Thomas Herndl nun die Leitung des Verbundes Porsche Oberösterreich mit den Betrieben PIA Wels, PIA Linz-Leonding, PIA Linz und PIA Asten.