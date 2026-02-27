Neue Ladeparks in Oberitalien – Mit weniger Nervenkitzel in den Urlaub

Neue Ladeparks in Oberitalien – Mit weniger Nervenkitzel in den Urlaub. Insgesamt 32 neue Schnellladepunkte auf zwei Ladeparks mit bis zu 400 Kilowatt Leistung hat Smatrics vor kurzem in Betrieb genommen womit grenzüberschreitendes Reiseerlebnis nach Venedig, Mailand und zum Gardasee nun besser möglich sein sollte.

Mit dem Start ins neue Jahr nahm Smatrics EnBW zwei neue Ladeparks in Norditalien in Betrieb. So der Standort Trezzo sull’Adda – er liegt an der A4 TurinTriest, die unter anderem den Großraum Mailand und den Gardasee umfährt und der Standort Gruaro. Er befindet sich am Autobahnkreuz A4 Turin-Triest und A28 Portogruaro-Conegliano. Die neuen Ladeparks sollen den Berufs- und Reiseverkehr zwischen Österreich, Italien, Slowenien und der Schweiz. verbessern „E-Mobilität macht nicht an Landesgrenzen halt. Die neuen Ladeparks in Trezzo sull‘Adda und Gruaro verdichten das bestehende Netzwerk in Norditalien und stellen einen weiteren Meilenstein für grenzüberschreitende Mobilität dar“, so Thomas Landsbek, CEO von Smatrics.

Trezzo sull’Adda und Gruaro verfügen jeweils über 16 teilweise überdachte Ultraschnellladepunkte für PKW. Je nach Typ können Fahrzeuge an den Schnellladern mit bis zu 400 Kilowatt- sofern es auch das Auto kann – in 15 Minuten Strom für 400 km Reichweite laden. Beide Standorte verfügen über Anzeigetafeln mit tagesaktuellen Ad-hoc-Preisen sowie barrierefreie Ladeplätze, die extrabreit gestaltet sind.

Im Ladepark Gruaro steht zudem ein gesonderter Ladeplatz für Fahrzeuge mit Anhänger oder Wohnwägen zur Verfügung. Die Ladeparks sind so konzipiert, dass sie bei Bedarf in Zukunft leicht um weitere Ladepunkte erweitert werden können. An beiden Standorten stehen auch Verpflegungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Wie andere Ladestandorte erschließen die Ladeparks Trezzo sull’Adda und Gruaro so für Österreicher beliebte und hochfrequentierte Gebiete südlich der Alpen. Trezzo sull‘Adda liegt im Großraum Mailand nur eine Stunde von der italienischschweizerischen Grenze und knapp über eine Stunde vom Gardasee entfernt. Gruaro liegt günstig gelegen im Dreiländereck zwischen Österreich, Italien und Slowenien. In unmittelbarer Nähe befinden sich die Tourismushotspots Venedig, Caorle, Jesolo und Lignano Sabbiadoro.