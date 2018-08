Neue Leaks zum BMW Z4 auf Instagram aufgetaucht

Zuerst gab es nur die Front. Nun aber gibts auch die Seitenansicht sowie das Heck im Stile des neuen 8er auf dem Instagram Account des Users „liucunyi“ zu sehen. Klar ist, dass es sich dabei um das Topmodell, M40i handelt.

Premiere wäre am 23. August

Offiziell gibt es bisher nur Bilder der seriennahen Studie „Concept Z4“ aus dem Jahr 2017. Allerdings scheint ein Instagram-User den neuen Roadster von BMW schon ein paar Tage vorher zeigen zu wollen.

Das wohl zurzeit beste Bild des neuen Z4 G29

Die Auflösung der Front ist nicht die Beste und auch der Winkel lässt noch zu wünschen übrig. Man kann in dieser Aufnahme auch einen Fiat 124 Spider erkennen. Trotzdem geben gerade die Seitenansicht sowie das Heck des roten M40i eine gute Vorstellung vom neuen Zweisitzer aus München. Zwar gab schon die Studie Conceot Z4 einen guten Ausblick auf den neuen Z, doch nicht alle Designelemente einer Studie schaffen es in Serienproduktion.

Nicht ganz wie die Studie

Offenbar konnten die Designer den atemberaubenden Look des Concept Cars nicht ganz in die Serienversion übernehmen. Das dürfte vor allem den strengen Crash Regularien in Bezug auf Fußgängersicherheit geschuldet sein, wo man agressive Kanten und Sicken einfach nicht in einem Serienauto unterbringen kann. Spannend wird auch, ob man auch auf den offiziellen Fotos ein wenig an den Fiat 124 Spider denken muss. Sicher ist eines: Der neue Z4 wird in Graz gebaut.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp